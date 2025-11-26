स्वामी अनिरुद्धाचार्य हमेशा से सोशल मीडिया सेंसेशन रहे हैं. उनके वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं और लोग उन्हें दो कारणों से ज्यादा पसंद करते हैं. पहला उनका मजाकिया अंदाज और दूसरा धर्म पर ज्ञान. अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बाबा का तेजी से वायरल हो रहा है जिसके वायरल होने की वजह बाबा नहीं बल्कि एक अजीब हंसी वाला शख्स है जिसे देखकर पूरा इंटरनेट हंस रहा है. जी हां, वायरल वीडियो में जैसे ही अनिरुद्धाचार्य इन अंकल से सवाल करते हैं ये अंकल बत्तख स्टाइल में इतना जोर से हंसते हैं कि हर कोई हैरान होकर बस अंकल को ही देखने लगता है.

अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाबा अनिरुद्धाचार्य का दरबार दिखाया गया है. इस दरबार में बाबा एक शख्स से पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं तो शख्स जवाब देता है कि बाबा मेरा प्रोपर्टी का काम है. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि फिर तो तुम्हारे खूब प्लॉट बिकते होंगे, बस बाबा का इतना कहना होता है कि शख्स चीखते हुए इतनी जोर से हंसता है कि पहले तो सब उसे हैरान होकर देखने लगते हैं लेकिन हंसते हंसते शख्स अपनी हंसी को बत्तख की आवाज का रूप दे देता है जो और भी ज्यादा मजेदार बन जाता है.

अनिरुद्धाचार्य भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

बत्तख जैसी हंसी देखकर खुद स्वामी अनिरुद्धाचार्य भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं जिसके बाद वो उस शख्स से पूछते हैं कि भाई तुमने हंसना कहां से सीखा है तो शख्स कहता है बाबा मैं शुरू से ही ऐसे ही हंसता हूं और मेरी हंसी नेचुरल है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को Ghantaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गुरु जी, हमला अचानक हुआ था. एक और यूजर ने लिखा...भाई हंस रहा है या मुंह से गोली मार रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक बार के लिए तो गुरु जी डर ही गए थे.