हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जीरो ग्रेविटी से फुल ऑन फालूदा, सुनीता विलियम्स ने केरल में लिया फालूदा का स्वाद, वायरल हो रहा वीडियो

Video: जीरो ग्रेविटी से फुल ऑन फालूदा, सुनीता विलियम्स ने केरल में लिया फालूदा का स्वाद, वायरल हो रहा वीडियो

आपको बता दें कि भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 27 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को कौन नहीं जानता, महीनों अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता धरती पर लौट आई हैं और उसके बाद से ही उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब उनका एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है जिसमें वो मलाई से भरपूर फालूदे का लुत्फ उठाती दिखाई दे रही हैं. खास बात ये है कि उन्होंने ये फालूदा भारत में खाया है.

केरल में सुनीता विलियम्स ने लिया फालूदा का स्वाद

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुनीता विलियम्स अपने भारत दौरे के दौरान केरल के कोझिकोड में मशहूर फालूदा आउटलेट फालूदा नेशन में बैठकर फालूदा का आनंद ले रही हैं. वीडियो में सुनीता ने पीच रंग का टीशर्ट पहना है और बड़ी सादगी के साथ वो टेबल चेयर पर बैठकर फालूदा की मिठास में खोई नजर आ रही हैं. उनके आसपास लोगों का जमावड़ा है और लोग उनके इस फालूदा प्रेम से काफी प्रभावित दिख रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Falooda Nation (@faloodanation.in)

हाल ही में लिया है नासा से संन्यास

आपको बता दें कि भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन कर दिया है. करीब 27 साल तक नासा के साथ जुड़ी रहने के बाद अब उनका सक्रिय अंतरिक्ष करियर समाप्त हो गया है. रिटायर्मेंट के बाद सुनीता विलियम्स अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजार रही हैं.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

यूजर्स ने की सादगी की तारीफ

वीडियो को faloodanation.in नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ये वही महिला है जिसने मुझे आसमान में उड़ना सिखाया है. एक और यूजर ने लिखा...सुनीता विलियम्स अब परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुनीता जी एक दम सादा और सरल हैं.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

Published at : 27 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Sunita Williams TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget