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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसस्ती चीनी के लिए हुआ हवन, मंत्रों में मांगा ऐसा वरदान कि लोटपोट हुए लोग

सस्ती चीनी के लिए हुआ हवन, मंत्रों में मांगा ऐसा वरदान कि लोटपोट हुए लोग

चीनी के बढ़ते दाम से परेशान लोगों ने कीमत कम करने के लिए अनोखा हवन किया. इसमें पंडित जी ने मजेदार मंत्र पढ़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग खूब हंस रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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देशभर में चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर आम नागरिक परेशान है. रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ रहा है और लोग महंगाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा और परेशानी जाहिर करते रहते हैं. इसी बीच इन दिनों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाएगी.

इस वीडियो में कुछ लोग चीनी के दाम कम करवाने के लिए विधि-विधान से हवन करते हुए नजर आ रहे हैं. महंगाई से परेशान लोगों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा और मजेदार तरीका अपनाया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं.

हवन में पंडित जी ने बोले मजेदार मंत्र

वीडियो में कुछ लोग जमीन पर बैठकर हवन कुंड के सामने विधिवत हवन करते नजर आ रहे हैं. उनके पीछे बैठे बाकी लोग हर मंत्र के बाद जोर से स्वाहा बोलते हैं. पंडित जी सबसे पहले मंत्र बोलते हैं कि चीनी बीस रुपया किलो हो जाए, ओम स्वाहा. इसके बाद वे आगे बोलते हैं कि जो भी चीनी को महंगा करे उसे अटैक पड़ जाए, ओम स्वाहा. फिर एक और मजेदार मंत्र में कहा जाता है कि जो चीनी सस्ती करे उसके पांच बच्चे हों वो भी पांच अलग- अलग पत्नी से. हर मंत्र के बाद पीछे बैठे सभी लोग एक साथ जोर से स्वाहा बोलते हैं और हवन कुंड में आहुति डालते रहते हैं. पूरे वीडियो में लोगों के चेहरे पर गंभीरता भी है और मस्ती भी, जिस वजह से यह वीडियो देखने वालों को खूब पसंद आ रहा है. 

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वीडियो पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजे लिए हैं. ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को महंगाई पर एक शानदार और हल्का-फुल्का व्यंग्य बताया है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि आजकल महंगाई से बचने का यही एक तरीका बचा है, तो कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगली बार पेट्रोल और सब्जियों के दाम कम करवाने के लिए भी ऐसा ही हवन होना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे देसी अंदाज में महंगाई पर तंज कसने का तरीका बताया, तो वहीं कई लोगों ने हंसी वाले इमोजी डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि गांव के लोगों का यह अंदाज देखकर पूरा दिन बन गया. कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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