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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन

'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन

Bethlehem Kudumba Unit Box office Collection: 'टॉक्सिक' के बवंडर के बीच मलयालम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जमा रखा है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. जानिए कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Aug 2026 05:25 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का कब्जा जारी है. फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी और इसी के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए. फिल्म ने पहले दिन कन्नड़ और हिंदी में जबरदस्त कमाई की. वहीं, मलयालम में इसकी सबसे कम कमाई रही है. क्योंकि वहां पर नवीन पॉली की ओणम रिलीज का जलवा बरकरार है. मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के आगे 'टॉक्सिक' का भी बवंडर नहीं चल पाया और इसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है.

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6वें दिन 7.90 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि मंगलवार के जितनी कमाई के बराबर रही. बुधवार को इसकी ऑक्यूपेंसी भी 82 फीसदी दर्ज की गई, जिसके बाद फिल्म का 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 43.55 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार 109.89 करोड़ पहुंच गया है.

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सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली तीसरी मलयालम फिल्म बनी

कोईमोई के अनुसार, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया है. मलयालम की कुछ ही फिल्में हैं, जिन्होंने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. इसमें ज्यादातर फिल्में मोहनलाल की रही हैं. ऐसे में नवीन पॉली की इस फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं. इसने वर्ल्डवाइड 6 दिनों में 100 करोड़ कमाए, जिसके बाद ये तीसरी सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है. इसमें 'एल 2 एम्पुरान' पहले और 'दृश्यम 3' दूसरे नंबर पर है. 

Bethlehem Kudumba Unit Worldwide Box Office Day 5: Becomes Mollywood's 4th Highest-Grossing Film Of 2026

मलयालम में 'टॉक्सिक' के लिए रोड़ा बनी 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट'

गौरतलब है कि फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट', 'टॉक्सिक' के लिए मलयालम बॉक्स ऑफिस पर रोड़ा बन चुकी है. यश की फिल्म ने मलयालम में सबसे कम 1.30 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि यश की फिल्म की रिलीज के बाद भी 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. दूसरे दिन भी इसके आगे यश का जादू नहीं चल पा रहा है. जबकि नवीन की फिल्म अच्छा कलेक्शन लगातार कर रही है.

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'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में

बहरहाल, मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन गिरिश एडी ने किया है और ममिता बैजू फिल्म में लीड रोल में हैं. जबकि फिल्म के प्रोडक्शन का काम फहाद फासिल के साथ अन्य ने संभाला है. फिल्म में संगीता प्रताप, श्याम मोहन, सुरेश कृष्णा और विनय फोर्ट जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये मलयालम भाषा की रोमांटिक फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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