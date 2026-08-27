'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का कब्जा जारी है. फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी और इसी के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए. फिल्म ने पहले दिन कन्नड़ और हिंदी में जबरदस्त कमाई की. वहीं, मलयालम में इसकी सबसे कम कमाई रही है. क्योंकि वहां पर नवीन पॉली की ओणम रिलीज का जलवा बरकरार है. मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के आगे 'टॉक्सिक' का भी बवंडर नहीं चल पाया और इसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है.

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6वें दिन 7.90 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि मंगलवार के जितनी कमाई के बराबर रही. बुधवार को इसकी ऑक्यूपेंसी भी 82 फीसदी दर्ज की गई, जिसके बाद फिल्म का 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 43.55 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार 109.89 करोड़ पहुंच गया है.

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सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली तीसरी मलयालम फिल्म बनी

कोईमोई के अनुसार, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया है. मलयालम की कुछ ही फिल्में हैं, जिन्होंने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. इसमें ज्यादातर फिल्में मोहनलाल की रही हैं. ऐसे में नवीन पॉली की इस फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए हैं. इसने वर्ल्डवाइड 6 दिनों में 100 करोड़ कमाए, जिसके बाद ये तीसरी सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है. इसमें 'एल 2 एम्पुरान' पहले और 'दृश्यम 3' दूसरे नंबर पर है.

मलयालम में 'टॉक्सिक' के लिए रोड़ा बनी 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट'

गौरतलब है कि फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट', 'टॉक्सिक' के लिए मलयालम बॉक्स ऑफिस पर रोड़ा बन चुकी है. यश की फिल्म ने मलयालम में सबसे कम 1.30 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि यश की फिल्म की रिलीज के बाद भी 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. दूसरे दिन भी इसके आगे यश का जादू नहीं चल पा रहा है. जबकि नवीन की फिल्म अच्छा कलेक्शन लगातार कर रही है.

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'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में

बहरहाल, मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन गिरिश एडी ने किया है और ममिता बैजू फिल्म में लीड रोल में हैं. जबकि फिल्म के प्रोडक्शन का काम फहाद फासिल के साथ अन्य ने संभाला है. फिल्म में संगीता प्रताप, श्याम मोहन, सुरेश कृष्णा और विनय फोर्ट जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये मलयालम भाषा की रोमांटिक फिल्म है.