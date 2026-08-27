Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?

आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?

जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत प्रतिनिधियों से बातचीत की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की. ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत टीम के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की.

जेपी नड्डा ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने बताया कि बैठक में संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई. साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वह जल्द ही प्रतिनिधियों से दोबारा मिलेंगे. जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को हुए इस आंदोलन में आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगें रखी गई थीं. आंदोलन के बाद प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई यह बैठक आगे की बातचीत के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

जेपी नड्डा सरकार की तरफ से करते हैं बात

जेपी नड्डा की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगली बैठक किस तारीख को होगी और उसमें किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. प्रतिनिधियों की मांगों और सरकार के रुख को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है. बता दें कि नीट पेपर लीक के दौरान हुए प्रदर्शन में जेपी नड्डा ने ही सरकार की तरफ से प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, जिसमें आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल थे. उसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का भी भूख हड़ताल तोड़ा था.

ब्रजेश पाठक कर चुके हैं मुलाकात

लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच शनिवार को बातचीत की थी. इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि छात्रों की सभी मांगों को ध्यान से सुना गया है. उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों में आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात एक केंद्रीय मंत्री से कराने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा था कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की समस्याओं को उचित स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 27 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Jantar Mantar JP Nadda Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
'चीन में 200 भारतीय फंसे, 21 रेस्क्यू', नेपाल बाढ़ पर MEA ने दी डिटेल्स
'चीन में 200 भारतीय फंसे, 21 रेस्क्यू', नेपाल बाढ़ पर MEA ने दी डिटेल्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
इंडिया
Xप्लेन: बांग्लादेश का चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी, क्यों भारत के लिए चिंता
Xप्लेन: बांग्लादेश का चीन से J-10CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी, क्यों भारत के लिए चिंता
Advertisement

वीडियोज

Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों की तस्वीर आई सामने
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget