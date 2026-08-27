फोन देखकर चलना पड़ा भारी, सीधे गटर के अंदर गिरी महिला; देखें वीडियो

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सड़क पर चलते-चलते अचानक गटर में गिर जाती है. वीडियो में महिला का ध्यान फोन की तरफ दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड बाद वह मैनहोल के पास पहुंचती है. जैसे ही वह वहां पैर रखती है, ढक्कन पलट जाता है और महिला सीधे गड्ढे के अंदर चली जाती है. हादसा इतनी तेजी से होता है कि आसपास मौजूद लोगों को भी तुरंत समझ नहीं आता कि हुआ क्या है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वायरल वीडियो की शुरुआत में महिला सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है. इस दौरान उसका ध्यान फोन की तरफ है. कुछ ही देर बाद वह मैनहोल के ऊपर पहुंचती है. महिला जैसे ही वहां पैर रखती है, ढक्कन अचानक पलट जाता है और वह सीधे नीचे गिर जाती है. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है. वीडियो में आगे एक व्यक्ति महिला की मदद करने के लिए वहां पहुंचता हुआ दिखाई देता है. पूरा हादसा कुछ ही सेकंड में हो जाता है, इसलिए वीडियो देखने वाले लोग भी इस अचानक हुए हादसे को देखकर हैरान हो रहे हैं.

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मैनहोल का ढक्कन कैसे बना हादसे की वजह?

वीडियो में दिखाई देता है कि जिस मैनहोल के ऊपर महिला ने पैर रखा, उसका ढक्कन अपनी जगह पर ठीक से नहीं था और पैर पड़ते ही वह पलट गया. इसके बाद महिला सीधे नीचे चली गई. इससे यह सवाल भी उठता है कि सड़क पर खुले या कमजोर मैनहोल कितने खतरनाक हो सकते हैं.

हादसा होते ही मदद के लिए पहुंचा शख्स

महिला के गड्ढे में गिरते ही एक शख्स उसकी मदद के लिए आगे आता दिखाई देता है. आसपास के लोगों का ध्यान भी हादसे की तरफ जाता है और महिला को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है. ऐसे मामलों में कुछ सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आसपास मौजूद लोगों का तुरंत मदद के लिए पहुंचना जरूरी होता है.

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैनहोल के ढक्कन पर पैर नहीं रखना चाहिए था. वहीं कुछ लोगों ने वीडियो की सच्चाई पर भी सवाल खड़े कर दिए. एक यूजर ने महिला के कपड़ों और वीडियो में दिख रहे अलग-अलग कैमरा एंगल के बारे में भी कहा. इसके अलावा एक यूजर ने कहा कि ब्राजील में इस घटना को Mario Bros. के गेम साउंडट्रैक के साथ मीम की तरह भी शेयर किया गया. कुछ लोग हादसे से सबक लेने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे लेकर मजाक भी कर रहे हैं.

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