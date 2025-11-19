Video: रील के लिए स्टंट कर रहे थे बच्चे, एक ने दूसरे के मुंह को साइकिल से कुचला, सामने आया वीडियो
Stunt Viral Video: आजकल बच्चे और जवान दोनों पर स्टंट करने का भूत सवार है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा गया कि स्टंट के दौरान साइकिल सवार ने एक लड़के का मुंह कुचल दिया. हादसा बेहद ही खतरनाक था.
Cycle Stunt Viral Video: कभी-कभी बच्चे खेल-खेल में कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा ही खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा सड़क पर लेटा दिखाई दे रहा है और वहीं उसका एक साथी साइकिल से स्टंट करता नजर आ रहा है. वह साइकिल को बच्चे के मुंह के पास से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आगे जो होता है उसे देखकर सहम जाएंगे आप.
साइकिल ने कुचला लड़के का मुंह
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक बच्चा सड़क पर लेटा हुआ है. इस दौरान एक लड़का साइकिल लेकर लड़के के मुंह के पास से गुजरता है, लेकिन सड़क पर लेटे हुए बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है और वह बिना किसी डर और खतरे के लेटा रहता है.
उसके बाद एक ओर साइकिल सवार लड़के के पास से साइकिल निकालता है और इस बार फिर वह बिल्कुल सुरक्षित रहता है, तभी एक ओर साइकिल सवार लड़के की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे. इस बार साइकिल लड़के की ओर बढ़ती है और फिर साइकिल सवार लड़के के मुंह के ऊपर से साइकिल गुजार देता है.
खतरनाक स्टंट बच्चों को नहीं करने चाहिए- यूजर्स
हादसे में लड़के को गंभीर चोटें आती है. वीडियो देखकर ही साफ हो रहा है कि जिस तरह से लड़के के ऊपर से साइकिल निकली वह कितना खतरनाक था और साइकिल ने बुरी तरह लड़के को कुचल दिया. हादसा बेहद ही दर्दनाक और डरावना नजर आ रहा है.
हादसे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों के भर-भरकर कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस तरह के खतरनाक स्टंट बच्चों को नहीं करने चाहिए. वहीं कुछ ने चिंता व्यक्त करते हुआ कहा कि लड़का ठीक है? इस तरह के कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
