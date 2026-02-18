Video: घर का दरवाजा खोल रही थी महिला, एक साथ झपट पड़े 6 कुत्ते, नीचे गिरी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है. इस वीडियो ने केवल लोगों में डर पैदा किया है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल के कटघरे खड़ा कर दिया है. आए दिन आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. लेकिन यह वीडियो स्थिति की भयावहता को और ज्यादा स्पष्ट कर देता है.

वायरल वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक महिला बाजार से सामान लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है. उसके हाथ में कैरी बैग होता है. दरवाजे के पास कुत्ता सोया हुआ दिखाई देता है. जैसे ही महिला सीढ़ी पर चढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह अचानक नीचे गिर जाती है. गिरते समय उसके हाथ का कैरी बैग सीधे कुत्ते के ऊपर गिर जाता है.

अचानक कैरी बैग कुत्ते के बॉडी पर गिरने से कुत्ता बौखला जाता है और महिला पर हमला बोल देता है. महिला जमीन पर गिरी हुई होती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसे काटने लगता है. तभी वहां पर मौजूद अन्य अन्य कुत्ते भी आ जाते हैं और महिला के ऊपर झपट पड़ते हैं.

मदद के लिए आगे आए लोग

वीडियो में आगे दिखता है कि एक स्कूटर सवार व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और अपनी हिम्मत दिखाते हुए कुत्तों को भगाने लगता है. उसकी कोशिशों से कुत्ते वहां से हटते हैं और महिला को राहत मिलती है. इसके बाद घर का दरवाजा खुलता है और एक महिला बाहर निकलकर घायल महिला की मदद करती है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला के हाथ से खून बह रहा है, जिससे यह नजारा बेहद दर्दनाक दिखाई पड़ता है.

सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया?

इस वीडियो को @NCMIndiaa नाम के यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. कैप्शन में लिखा गया है: जो लोग लंबा भाषण देते हैं कि कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ तो वे कभी नहीं काटेंगे, उनके लिए यह वीडियो है. आंटी जी कुत्तों से प्यार करती थीं और रोजाना आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थीं. लेकिन इससे भी उन्हें कुत्ते के काटने से नहीं बचाया जा सका. अब उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा.