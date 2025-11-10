हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लड़की के बालों से निकली गिलहरी, वीडियो देखकर यूजर्स बोले- ये तो नेचुरल हाउस है

Video: लड़की के बालों से निकली गिलहरी, वीडियो देखकर यूजर्स बोले- ये तो नेचुरल हाउस है

Viral Video: सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़की के बालों में अचानक हलचल होती दिखती है. जब एक शख्स ने बालों के अंदर देखा तो सब हैरान रह गए. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में हो सकता है. कुछ वीडियो हंसी से लोटपोट कर देते हैं तो कुछ वीडियोज को देखकर हैरानी होती है. ऐसा ही एक अजीबोगरीब वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के बालों में ऐसी चीज निकलती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए.

बालों के अंदर से निकली छोटी गिलहरी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की बार-बार अपने सिर पर कुछ महसूस कर रही थी. उसे ऐसा लग रहा था जैसे बालों में कुछ हिल-डुल रहा हो. पहले तो उसने सोचा शायद हवा या बालों में फंसी कोई चीज होगी, लेकिन जब पास खड़े एक शख्स ने उसके बालों के अंदर झांका, तो वह खुद भी चौंक गया.

दरअसल, लड़की के बालों में कोई कीड़ा-मकोड़ा नहीं, बल्कि एक छोटी गिलहरी छिपी हुई थी. जैसे ही उसने बालों को थोड़ा हटाया, गिलहरी हिलने लगी. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. लड़की भी अचानक डर गई और हंसने लगी, जबकि गिलहरी शायद कहीं भागने की कोशिश कर रही थी. वीडियो में दिखता है कि लड़की के सिर पर लंबे और घने बाल हैं, जिनमें गिलहरी इतनी अच्छे से छिपी थी कि किसी को पता ही नहीं चला.

ऐसा दृश्य पहली बार देखा है- यूजर्स बोले

यह पूरा वाकया पास खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोगों के मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि इतने घने बाल तो सच में किसी का नेचुरल हाउस है. दूसरे ने मजाक में कहा कि अब सैलून वालों को भी हेलमेट पहनकर काम करना पड़ेगा. वहीं कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है.

Published at : 10 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
टेलीविजन
तारक मेहता के टपु का सोनू संग था अफेयर? भव्य गांधी ने निधि संग प्यार वाली खबरों पर किया रिएक्ट
तारक मेहता के टपु का सोनू संग था अफेयर? भव्य गांधी ने निधि संग प्यार वाली खबरों पर किया रिएक्ट
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget