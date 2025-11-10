Video: लड़की के बालों से निकली गिलहरी, वीडियो देखकर यूजर्स बोले- ये तो नेचुरल हाउस है

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में हो सकता है. कुछ वीडियो हंसी से लोटपोट कर देते हैं तो कुछ वीडियोज को देखकर हैरानी होती है. ऐसा ही एक अजीबोगरीब वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के बालों में ऐसी चीज निकलती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए.

बालों के अंदर से निकली छोटी गिलहरी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की बार-बार अपने सिर पर कुछ महसूस कर रही थी. उसे ऐसा लग रहा था जैसे बालों में कुछ हिल-डुल रहा हो. पहले तो उसने सोचा शायद हवा या बालों में फंसी कोई चीज होगी, लेकिन जब पास खड़े एक शख्स ने उसके बालों के अंदर झांका, तो वह खुद भी चौंक गया.

A squirrel got stuck in this little girl’s hair 😂🐿️ pic.twitter.com/Nnv7dJkwHK — Ersin (@Ersin0X) November 8, 2025

दरअसल, लड़की के बालों में कोई कीड़ा-मकोड़ा नहीं, बल्कि एक छोटी गिलहरी छिपी हुई थी. जैसे ही उसने बालों को थोड़ा हटाया, गिलहरी हिलने लगी. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. लड़की भी अचानक डर गई और हंसने लगी, जबकि गिलहरी शायद कहीं भागने की कोशिश कर रही थी. वीडियो में दिखता है कि लड़की के सिर पर लंबे और घने बाल हैं, जिनमें गिलहरी इतनी अच्छे से छिपी थी कि किसी को पता ही नहीं चला.

ऐसा दृश्य पहली बार देखा है- यूजर्स बोले

यह पूरा वाकया पास खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया और लोगों के मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि इतने घने बाल तो सच में किसी का नेचुरल हाउस है. दूसरे ने मजाक में कहा कि अब सैलून वालों को भी हेलमेट पहनकर काम करना पड़ेगा. वहीं कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है.