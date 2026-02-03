Viral Video: सोशल मडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर वैसे तो कार एक्सीडेंट से जुड़े कई वीडियो आए दिन वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन यह वीडियो कुछ ज्यादा ही खौफनाक और दिल को झकझोर देने वाला है. वीडियो में दिखाई देने वाला नजारा इस बात की गवाही देता है कि जरा सी लापरवाही किस तरह किसी की जान पर भारी पड़ सकती है.

वायरल वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि एक हाईवे पर गाड़ियां अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं. इसी दौरान एक कार अचानक सड़क के किनारे आकर रुक जाती है. वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कार में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकने की नौबत आ गई है.

कार रुकते ही उसमें सवार एक व्यक्ति बाहर निकलता है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि कार का हुड पहले से ही खुला हुआ था. व्यक्ति बिना सावधानी बरते सड़क किनारे खड़ा होकर कार का हुड बंद करने लगता है. व्यक्ति अभी हुड बंद ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से एक दूसरी कार बहुत तेज रफ्तार में आती है. तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार ठीक कर रहा व्यक्ति उछलकर पुल से नीचे जा गिरता है.

यूजर्स बोले...रोकने वाले की भी गलती

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की समझों तुफान ही आ गई है. यूजर्स तीखी कमेंट कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बल्कि कार रोकने वाले की भी बड़ी लापरवाही थी.

एक यूजर ने लिखा, ऐसे नहीं गाड़ी बीच में कहीं पर भी नहीं रोकी जाती है; यह जानलेवा हो सकता है. वहीं दूसरे ने कहा, दोनों पक्षों की गलती है; ट्रैफिक नियमों की अनदेखी साफ झलकती है.