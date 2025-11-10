Video: तेज रफ्तार बाइक्स की ऐसी टक्कर नहीं देखी होगी! सड़क पर बिखर गए लोग, हादसा CCTV में कैद
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे के एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से दोनों सवार सड़क पर गिरकर कई फीट तक घिसट गए.
Road Accident Viral Video: सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर दिन किसी न किसी जगह से ऐसे हादसों की खबरें सामने आती हैं, जिनमें जरा-सी लापरवाही जानलेवा साबित बन जाती है. ऐसा ही एक खतरनाक सड़क हादसे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई. कुछ सेकंड की रफ्तार और गलती ने दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह हादसा सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.
टक्कर से कई फीट तक घिसटते चले गए बाइक सवार
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर दो बाइक सवार सामान्य गति से मुड़ रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने संतुलन खो दिया और सीधे उनमें से एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार दोनों लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े और कुछ फीट तक घसीटते चले गए.
November 7, 2025
लोग यह नजारा देखकर सन्न रह गए. हादसे के बाद दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. गनीमत रही कि कोई जानलेवा चोट नहीं आई, लेकिन हादसे का मंजर इतना डरावना था कि देखने वाले भी घबरा गए.
रफ्तार ही सबसे बड़ा दुश्मन है- यूजर्स ने किए कमेंट
वीडियो में यह भी दिखता है कि एक बाइक तो मोड़ पार कर आगे निकल जाती है, जबकि दूसरी बाइक ठीक उसके पीछे थी और उसी समय सामने से तेज रफ्तार बाइक आ जाती है. दोनों के बीच इतनी जोरदार भिड़ंत होती है कि सड़क पर दूर तक धूल का गुबार उठ जाता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर लगातार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि रफ्तार ही सबसे बड़ा दुश्मन है, तो किसी ने कहा कि ऐसी गलती किसी की जान ले सकती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL