Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मेट्रो में यात्रियों से भीख मांगता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति मेट्रो के आखिरी कोच में बैठे यात्रियों से पैसे मांग रहा है. इस व्यक्ति को देखकर मेट्रो में बैठे सभी यात्री हैरान हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफी कमेंट्स किए है.

मेट्रो में भीख मांगना नियमों के तहत सख्त मना

बता दें कि यह घटना सोमवार को करीब 11:04 बजे हुई. व्यक्ति मेजेस्टिक स्टेशन से मेट्रो में सवार हुआ था.अधिकारियों के मुताबिक, व्यक्ति मेट्रो पुलिस कर्मियों के रूटीन चेक करने के दौरान भीख मांगना बंद कर दिया था और बाद में दसरहल्ली स्टेशन पर उतर गया.

बेंगलुरु मेट्रो से एक अनोखी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति मेट्रो के अंदर बैठे यात्रियों से भीख मांगता नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. pic.twitter.com/c6gT4sI3Hj — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 15, 2025

वीडियो में साफ देखा गया है कि व्यक्ति एक-एक करके सबके पास जाकर पैसे मांग रहा है. काफी लोग व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं और वहीं कुछ लोगों ने साफ पैसे देने से मना कर दिया. जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि मेट्रो परिसर के अंदर भीख मांगना नियमों के तहत सख्त मना है.

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आए

ये घटना उस समय हुई जब मेट्रो मंत्री स्क्वायर सम्पिगे रोड और श्रीरामपुरा स्टेशनों के बीच चल रही थी. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कई यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी. कुछ ने कहा कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तो वहीं दूसरे ने कहा कि इस तरह की हरकत मेट्रो में करना बिल्कुल गलत है. मेट्रो के कुछ नियम है, जिनके खिलाफ जाने पर किसी पर भी कार्रवाई की जा सकती है.