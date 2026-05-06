मगरमच्छ के पेट से निकला लापता व्यापारी का शव, खौफनाक सच जान कांपने लगेंगे आप, वीडियो वायरल

दुनिया भर में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अंदर तक हिला देते हैं . दक्षिण अफ्रीका से सामने आई एक घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है, जहां एक लापता कारोबारी की तलाश के बीच ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया. एक नदी में मिले मगरमच्छ से इंसानी अवशेष बरामद किए गए हैं और अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये अवशेष उसी शख्स के हैं जो पिछले एक हफ्ते से लापता था.

नदी में मिला लापता कारोबारी का सुराग

दरअसल, यह मामला दक्षिण अफ्रीका के म्पुमलांगा प्रांत का है, जहां एक कारोबारी के अचानक गायब होने के बाद पुलिस और कई एजेंसियों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. जांच तब तेज हुई जब उस कारोबारी की Ford Ranger गाड़ी को कोमाटी नदी के पास एक पुल पर संदिग्ध हालत में फंसा हुआ पाया गया. इसके बाद पुलिस, रेस्क्यू टीम, वन विभाग और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में तलाश अभियान चलाया.

Heartbreaking: This is how the body of the big crocodile was carried out from the river with the remains of the body parts of the missing Mpumalanga businessman. His remains are inside the crocodile's huge belly. 💔



It's one of the painful death one can experience on earth. pic.twitter.com/bd2EkaCdLK — The King of Trolls (@StHonorable) May 3, 2026

मगरमच्छ से बरामद हुए इंसानी अवशेष

तलाशी के दौरान टीम की नजर नदी में एक बड़े मगरमच्छ पर पड़ी, जिस पर शक जताया गया कि वही इस घटना से जुड़ा हो सकता है. कानूनी अनुमति मिलने के बाद उस मगरमच्छ को मारकर उसकी जांच की गई. जांच के दौरान उसके अंदर से इंसानी अवशेष बरामद हुए, जिसके बाद पूरे मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया. अब फॉरेंसिक टीम डीएनए टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अवशेष उसी लापता कारोबारी के हैं या नहीं.

Another Arial view. pic.twitter.com/YE97p1GbZt — The King of Trolls (@StHonorable) May 3, 2026

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टीम की मेहनत की हुई सराहना

इस खतरनाक ऑपरेशन में शामिल टीमों की काफी तारीफ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि नदी में जंगली जानवरों के बीच काम करना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार तलाश जारी रखी . पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.

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