कहा जाता है कि बच्चों की असली कामयाबी वही होती है, जब उनके अपने मां-बाप की आंखों में उनके लिए गर्व और खुशी दिखाई दे. खासकर मिडिल क्लास परिवारों में मां-बाप की आंखों में गर्व जैसी भावनाएं बहुत बड़ी मानी जाती हैं. दरअसल, मिडिल क्लास परिवारों में फ्लाइट में बैठना भी किसी सपने से कम नहीं होता है. ऐसा ही एक सपने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बेटे ने अपने माता-पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है और हर कोई इसे असली सफलता बता रहा है.

बेटे ने पहली बार मां-बाप को बैठाया फ्लाइट में

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vishh.mms नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि बेटा अपने माता-पिता को एयरपोर्ट लेकर पहुंचता है. मां-बाप के चेहरे पर फ्लाइट में बैठने की खुशी के साथ-साथ हल्की घबराहट भी साफ नजर आती है. मां-बाप कभी एयरपोर्ट की चकाचौंध को हैरानी से देखते हैं तो कभी बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं. वहीं फ्लाइट के अंदर बैठते ही माता-पिता का उत्साह और भावुकता देखने लायक होती है. इसी के साथ बेटे के चेहरे पर भी गर्व और सुकून दिखाई देता है, मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो. वहीं इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज और कई लाइक्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया यूजर ने बताई असली कामयाबी

यह वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा सच्चा प्यार और कृतज्ञता, सफलता ऐसी ही दिखाई देती है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया यह बहुत गर्व का पल है, यह देखकर बहुत खुशी हुई. कई लोगों ने इसे मिडिल क्लास परिवार का सपना बता कर कमेंट किया हर मिडिल क्लास लड़के का सपना. वहीं, कुछ यूजर्स ने बेटियों की मेहनत और सपनों की भी बात की, एक कमेंट में लिखा यह एक लड़की का भी सपना होता है. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट किया भाई जिंदगी में जीत गया.

