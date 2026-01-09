हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहर मिडिल क्लास बेटे का सपना... मां-बाप को पहली बार फ्लाइट में बिठाया तो इमोशनल हो गया इंटरनेट; वीडियो वायरल

हर मिडिल क्लास बेटे का सपना... मां-बाप को पहली बार फ्लाइट में बिठाया तो इमोशनल हो गया इंटरनेट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बेटे ने अपने माता-पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jan 2026 04:11 PM (IST)
कहा जाता है कि बच्चों की असली कामयाबी वही होती है, जब उनके अपने मां-बाप की आंखों में उनके लिए गर्व और खुशी दिखाई दे. खासकर मिडिल क्लास परिवारों में मां-बाप की आंखों में गर्व जैसी भावनाएं बहुत बड़ी मानी जाती हैं. दरअसल, मिडिल क्लास परिवारों में फ्लाइट में बैठना भी किसी सपने से कम नहीं होता है. ऐसा ही एक सपने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बेटे ने अपने माता-पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है और हर कोई इसे असली सफलता बता रहा है.

बेटे ने पहली बार मां-बाप को बैठाया फ्लाइट में

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vishh.mms  नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता  है कि बेटा अपने माता-पिता को एयरपोर्ट लेकर पहुंचता है. मां-बाप के चेहरे पर फ्लाइट में बैठने की खुशी के साथ-साथ हल्की घबराहट भी साफ नजर आती है. मां-बाप कभी एयरपोर्ट की चकाचौंध को हैरानी से देखते हैं तो कभी बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं. वहीं फ्लाइट के अंदर बैठते ही माता-पिता का उत्साह और भावुकता देखने लायक होती है. इसी के साथ बेटे के चेहरे पर भी गर्व और सुकून दिखाई देता है, मानो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो. वहीं इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज और कई लाइक्स मिल चुके हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hey Vishnu👨‍💻 (@vishh.mms)

सोशल मीडिया यूजर ने बताई असली कामयाबी

यह वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा सच्चा प्यार और कृतज्ञता, सफलता ऐसी ही दिखाई देती है. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया यह बहुत गर्व का पल है, यह देखकर बहुत खुशी हुई. कई लोगों ने इसे मिडिल क्लास परिवार का सपना बता कर कमेंट किया हर मिडिल क्लास लड़के का सपना. वहीं, कुछ यूजर्स ने बेटियों की मेहनत और सपनों की भी बात की, एक कमेंट में लिखा यह एक लड़की का भी सपना होता है. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट किया भाई जिंदगी में जीत गया. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 09 Jan 2026 04:01 PM (IST)
