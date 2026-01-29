हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स

स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स

एक वीडियो भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच से वायरल हो रहा है, वीडियो में पैंट्री स्टाफ एक पैसेंजर के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग सिर्फ वीडियो बनाते दिखाई देते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कई लड़ाई-झगड़े वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में कथित तौर पर पैंट्री स्टाफ की दबंगई नजर आ रही है, जहां एक पैसेंजर के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और आसपास मौजूद लोग मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है और आईआरसीटीसी से कार्रवाई की मांग की जा रही है. 

वीडियो में क्या आया है सामने?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर @ashishgayakwad_mh_34_ नाम के अकाउंट से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्लीपर कोच के अंदर कुछ पैंट्री कर्मचारी एक यात्री को घेरकर पीट रहे हैं. कोच में कई अन्य पैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बीच-बचाव के लिए आगे नहीं आता है. कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहते हैं जबकि मारपीट लगातार चलती रहती है. इस घटना ने रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यह वीडियो विदिशा और बीना के बीच GT एक्सप्रेस ट्रेन 12615 का बताया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि जब ट्रेन में इतने यात्री मौजूद थे, तो किसी ने मदद क्यों नहीं की. वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि पैंट्री स्टाफ को आखिर किसने कानून हाथ में लेने का अधिकार दिया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gayakwad Ashish (@ashishgayakwad_mh_34_)

कमेंट सेक्शन में फूटा लोगों का गुस्सा 

यह वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने आईआरसीटीसी को टैग करते हुए इंसाफ की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यात्रियों का भरोसा रेलवे से उठ जाएगा. कई यूजर्स ने दोषी पैंट्री कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है गरीब बंदे को मार रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा क्या कर रही है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है इतने सारे पैसेंजर है, सब गूंगे-बहरे बने है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. वहीं एक और कमेंट आया कि पैंट्री वालों की गुंडागर्दी और सब सिर्फ वीडियो बना रहे हैं. वहींं किसी ने नाराजगी जताते हुए कहा गंवार आदमी बैठे है ट्रेन में, शर्म आनी चाहिए सभी को. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए मेरी रेलवे से रिक्वेस्ट है. 
 

ये भी पढ़ें-Video: पहले गाड़ी फूटी, फिर किस्मत! एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर व्लॉग बना रहे ड्राइवर को ट्रक ने ठोका

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO Sleeper Coach Fight Pantry Staff Violence
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
शिक्षा
CBSE 10th Admit Card 2026: CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
रिलेशनशिप
January Breakup Effect: जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
यूटिलिटी
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget