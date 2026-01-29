स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
एक वीडियो भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच से वायरल हो रहा है, वीडियो में पैंट्री स्टाफ एक पैसेंजर के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग सिर्फ वीडियो बनाते दिखाई देते हैं.
सोशल मीडिया पर आए दिन कई लड़ाई-झगड़े वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में कथित तौर पर पैंट्री स्टाफ की दबंगई नजर आ रही है, जहां एक पैसेंजर के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और आसपास मौजूद लोग मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है और आईआरसीटीसी से कार्रवाई की मांग की जा रही है.
वीडियो में क्या आया है सामने?
यह वीडियो सोशल मीडिया पर @ashishgayakwad_mh_34_ नाम के अकाउंट से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्लीपर कोच के अंदर कुछ पैंट्री कर्मचारी एक यात्री को घेरकर पीट रहे हैं. कोच में कई अन्य पैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बीच-बचाव के लिए आगे नहीं आता है. कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहते हैं जबकि मारपीट लगातार चलती रहती है. इस घटना ने रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यह वीडियो विदिशा और बीना के बीच GT एक्सप्रेस ट्रेन 12615 का बताया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि जब ट्रेन में इतने यात्री मौजूद थे, तो किसी ने मदद क्यों नहीं की. वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि पैंट्री स्टाफ को आखिर किसने कानून हाथ में लेने का अधिकार दिया.
कमेंट सेक्शन में फूटा लोगों का गुस्सा
यह वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने आईआरसीटीसी को टैग करते हुए इंसाफ की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यात्रियों का भरोसा रेलवे से उठ जाएगा. कई यूजर्स ने दोषी पैंट्री कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है गरीब बंदे को मार रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा क्या कर रही है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है इतने सारे पैसेंजर है, सब गूंगे-बहरे बने है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. वहीं एक और कमेंट आया कि पैंट्री वालों की गुंडागर्दी और सब सिर्फ वीडियो बना रहे हैं. वहींं किसी ने नाराजगी जताते हुए कहा गंवार आदमी बैठे है ट्रेन में, शर्म आनी चाहिए सभी को. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए मेरी रेलवे से रिक्वेस्ट है.
