हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहले गाड़ी फूटी, फिर किस्मत! एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर व्लॉग बना रहे ड्राइवर को ट्रक ने ठोका

Video: पहले गाड़ी फूटी, फिर किस्मत! एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर व्लॉग बना रहे ड्राइवर को ट्रक ने ठोका

Video: अचानक पीछे से मौत की रफ्तार में आता एक ट्रक सब कुछ पलट कर रख देता है. कुछ सेकंड में हालात ऐसे बदलते हैं कि वीडियो देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Jan 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के दौर में जब हर पल कैमरे में कैद किया जा रहा है, तब कई बार जिंदगी ऐसे सीन दिखा देती है जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वायरल वीडियो में जो कुछ हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह सब हकीकत है. एक ड्राइवर हाईवे पर खड़ा होकर अपने एक्सीडेंट का व्लॉग बना रहा होता है, दर्द, डर और हालात को कैमरे के सामने बयां कर रहा होता है, तभी अचानक पीछे से मौत की रफ्तार में आता एक ट्रक सब कुछ पलट कर रख देता है. कुछ सेकंड में हालात ऐसे बदलते हैं कि वीडियो देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं.

गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद व्लॉग बना रहा था ड्राइवर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिकअप गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी है. गाड़ी के आगे का हिस्सा एक तरफ से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे साफ पता चलता है कि कुछ समय पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ है. ड्राइवर कैमरे की ओर देखते हुए बताता है कि रात के करीब साढ़े बारह बजे हैं और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. वह शांति से हालात समझाने की कोशिश कर रहा होता है और शायद मदद का इंतजार कर रहा होता है.

तभी पीछे से ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर

ड्राइवर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि पीछे से तेज रफ्तार में एक भारी भरकम ट्रक आता है. अगले ही पल जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है और कैमरा फ्रेम ऐसे हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो. वीडियो अचानक वहीं खत्म हो जाता है. यह पूरा मंजर कुछ सेकंड का है, लेकिन इसकी दहशत लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती है.

बगैर सुरक्षा हाईवे पर पार्क की थी गाड़ी!

बताया जा रहा है कि ट्रक ने पहले से एक्सीडेंट का शिकार पिकअप वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का दोबारा एक्सीडेंट हो गया. इस दूसरी टक्कर ने हालात को और भी गंभीर बना दिया. वीडियो में यह साफ दिखता है कि हाईवे पर खड़ी गाड़ी को ठीक से संकेत या बैरिकेड नहीं मिले थे, जिससे पीछे से आ रहे वाहन को समय पर अंदाजा नहीं हो पाया.

यूजर्स भी रह गए हैरान

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स इसे देखकर हैरान हैं और हाईवे सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि हाईवे पर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के बाहर खड़ा होना और व्लॉग बनाना जानलेवा हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने ट्रक ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह बताया. वीडियो को @Deadlykalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

Published at : 29 Jan 2026 09:16 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Truck Hit Pick Up
