इन्हें खतरों के खिलाड़ी में भेजो... एक बाइक पर 6 बच्चे, वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

बाइक पर आमतौर पर दो लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन कुछ लोग शायद इसे बस या बड़ी गाड़ी समझ लेते हैं. ऐसे वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर पहले तो आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. सड़क पर एक स्कूल का बच्चा बाइक चलाता दिखाई दे रहा है.

उसके साथ एक-दो नहीं बल्कि कई बच्चे एक के पीछे एक बैठे नजर आ रहे हैं. बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बाइक का पूरा पिछला हिस्सा ही बच्चों से भरा दिखाई देता है. यह वायरल वीडियो मेरठ की बताई जा रही है. अब वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान होने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं.

एक बाइक पर बैठे नजर आए 6 बच्चे

वायरल वीडियो में एक स्कूल का बच्चा बाइक चलाता दिखाई दे रहा है, जबकि उसके पीछे करीब छह बच्चे एक के बाद एक बैठे नजर आ रहे हैं. बच्चों को इतनी कम जगह में बाइक पर बैठे है कि सभी को संभलकर बैठना पड़ रहा है. लेकिन ऐसे बैठने पर भी स्कूल के बच्चें काफी खुश नजर आ रहें हैं. बाइक सड़क पर आगे बढ़ती रहती है और पीछे बैठे बच्चे भी किसी तरह अपनी जगह बनाए हुए दिखाई देते हैं. इस तरह एक ही बाइक पर इतने सारे बच्चों को देखकर आसपास से गुजर रहे लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ जाता नजर आता है.

गिन कर बताइए एक बाइक पर कितने लोग सवार है



वीडियो मेरठ की है सोशल मीडिया पर वायरल है। और बाइक पर सवार सभी छात्र है



लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार जितने ये छात्र है उतने ही जिम्मेदार इनके पैरेंट्स भी है#meerut pic.twitter.com/KGgZxA5t4v — Sudhir Chauhan (@sudhirstar) September 24, 2026

यह भी पढ़ें : 6 साल कनाडा में नौकरी के बाद भारत लौटेंगी प्रीति, माता-पिता है वजह

बाइक देखकर लगेगा जैसे स्कूल बस बना दी हो

वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा बाइक पर बैठे बच्चों की संख्या है और जो लड़का बाइक चालता हुआ नजर आता है वो भी बिना किसी डर के बाइक चलता हुआ दिखता है. आमतौर पर बाइक पर एक बच्चे को बैठाकर स्कूल छोड़ते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन यहां एक साथ छह बच्चें ही स्कूल निकल पड़े बच्चों की पूरी टोली बाइक पर इस तरह बैठी है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक को ही छोटी सी स्कूल बस बना दिया गया हो.

यूजर्स बोले- इन्हें खतरों के खिलाड़ी में भेजो

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई. एक यूजर ने लिखा, इन्हें खतरों के खिलाड़ी में भेजो, यहां तो रोज नया स्टंट चल रहा है. दूसरे ने कहा, भाई ने बाइक को स्कूल बस बना दिया. वहीं एक यूजर ने लिखा, अगर अचानक ब्रेक लग गया तो इतने सारे बच्चों को कौन संभालेगा? एक यूजर ने कमेंट किया की जितनी गलती बच्चों की है उतनी इनके माता-पिता की भी है. एक अन्य यूजर ने कहा, मजाक अपनी जगह है, लेकिन इतने बच्चें एक साथ बाइक पर ये ठीक नहीं है. एक यूजर ने कहां की भारत के हर शहर का नजारा है गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे.