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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब

'ज्ञानेश कुमार को इतना…', RJD सांसद मनोज झा का दो टूक जवाब

आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ब्लिंकिट का काम कर रहे हैं. आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आपने कौन सा प्रोटोकॉल रखा है?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने बीते मंगलवार (06 अक्टूबर) को विरोध मार्च निकाला था. देर शाम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. बाद में छोड़ दिया गया. लगातार हो रही राजनीति के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर हमला किया है. 

बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) को सांसद मनोज झा ने कहा, "ज्ञानेश जी को इतना अहंकार और 'मुझे मत छुओ' वाला एटीट्यूड… ये कहां से आता है? आप हमें सरकार मुहैया कराते हैं… ब्लिंकिट का काम कर रहे हैं.. कि अच्छा ये वाली सरकार चाहिए… दे रहे हैं… तो ये गुनाह है… कभी-कभी संकेत में संदेश होता है…. और वो संदेश चला गया. ये सिलसिला थमेगा नहीं…" 

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मनोज झा ने आगे कहा, "हम क्या उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने जा रहे थे? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आपने कौन सा प्रोटोकॉल रखा है? सैकड़ों पत्र तो हमने लिखा है… आपके अहंकार की बानगी आपके साथ हम मीटिंग में देख चुके हैं. आपका ढांचा ढह रहा है…"

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'ज्ञानेश कुमार बाहर क्यों नहीं आए?'

उधर आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी कई सवाल उठाए हैं. प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट किया है, "ज्ञानेश कुमार बाहर क्यों नहीं आए, खुद क्यों नहीं आकर सवालों के जवाब दिए? मिलने से घबरा क्यों रहे हैं?" 

प्रियंका ने कहा, "सवाल है कि ज्ञानेश कुमार किस मुंह से मिलेंगे? क्या बोलेंगे, मैंने किसके कहने पर SIR किया, किसके कहने पर Form-6 बदला और किसके कहने पर अपनी मनमानी की? मिलने की हिम्मत होती तो खुद चलकर मिलने आते! खासकर अपनी धमकी भरी भाषा को टोन डाउन करके… लेकिन ज्ञानेश भागे-भागे फिर रहे हैं. अब उन्हें और उनके आका को जेल भेजे बिना देश के लोकतंत्र को बचाना असंभव है…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha Gyanesh Kumar BIHAR NEWS
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