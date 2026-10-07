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मुझे क्या पकड़ेंगे' बोलते ही मैडम को घसीट ले गई पुलिस, वीडियो वायरल

बस की चाबी चुराकर मैडम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया. मीडिया वाले कैमरे लेकर पहुंचे तो मैडम ने माइक संभालते ही दिल्ली पुलिस की फिटनेस पर क्लास लगानी शुरू कर दी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर बवाल भी हुआ और ऐसा एंटरटेनमेंट भी मिला कि देखने वाले लोट-पोट हो गए. चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक मैडम ने वो कारनामा कर दिखाया कि पुलिस वाले भी सिर पकड़कर बैठ गए. मैडम ने पहले तो हिरासत में ले जाने वाली पुलिस बस के ड्राइवर की चाबी ही पार कर दी और भीड़ में रफूचक्कर हो गईं. इसके बाद उन्होंने कैमरे पर जो कहा उसे सुनकर पहले तो आप महिला की हिम्मत की दाद देंगे लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मैडम का मॉय मॉय कर दिया.

"पुलिस वाले तो तोंद वाले हैं, मुझसे कहां भाग पाएंगे."

बस की चाबी चुराकर मैडम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया. मीडिया वाले कैमरे लेकर पहुंचे तो मैडम ने माइक संभालते ही दिल्ली पुलिस की फिटनेस पर क्लास लगानी शुरू कर दी. मैडम फुल स्वैग में बोलीं, "ये मुझे क्या डिटेन करेंगे? मैं इनसे बहुत तेज भागती हूं, ये भाग ही नहीं पाते! आज पुलिस की हालत खस्ता हो गई है, तोंद लेकर आ जाते हैं, 50 मिनट भागने में हांपने लगते हैं... ये पकड़ेंगे हमको?"

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बोली ही रही थीं कि पीछे से आ गई पुलिस

अभी मैडम का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था और वो मीडिया के सामने पुलिस की 'तोंद' का मजाक उड़ा ही रही थीं कि तभी पीछे से वही 'कम-फिट' पुलिस अधिकारी चुपचाप पैदल चलकर आ गए. बिना किसी भाग-दौड़ के, आराम से टहलते हुए आए अफसरों ने मैडम को पीछे से धर दबोचा और घसीटते हुए बस की तरफ ले जाने लगे.

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"कौन हो आप? मैं मीडिया से बात कर रही हूं!"

जैसे ही मैडम का 'ओवर-कॉन्फिडेंस' हवा हुआ, उनके सुर तुरंत बदल गए. जो मैडम 50 मिनट भागने का दावा कर रही थीं, वो पुलिस की पकड़ में आते ही चीखने लगीं, "कौन हो आप? छोड़ो मुझे, मैं मीडिया से बात कर रही हूं!" वहीं रिपोर्टर भी पीछे से कमेंट्री करते हुए बोला, "देखिए दर्शकों, कैसे पुलिस मैडम को डायलॉगबाजी के बीच में ही उठाकर ले जा रही है."

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग हंस-हंसकर कह रहे हैं "ओवर-कॉन्फिडेंस जब लाइव कैमरे पर ध्वस्त होता है, तो नज़ारा कुछ ऐसा ही दिखता है." एक यूजर ने लिखा...इंस्टेंट कर्मा मिल गया. एक और यूजर ने लिखा...अरे मैडम, जगह देखकर बयान देना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है पुलिस को यह बात दिल पर लग गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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