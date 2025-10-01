महिला वर्ल्डकप का आगाज इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हर भारतीय के दिल में जोश भर दिया. जैसे ही सुरों की मलिका श्रेया घोषाल ने स्टेडियम में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया. हजारों की भीड़ एक पल के लिए थम गई और हर कोई अपने दिल पर हाथ रखकर राष्ट्रगान गुनगुनाने लगा. श्रेया की आवाज में गूंजते “जन गण मन” ने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए. वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आपको बता दें कि महिला वर्ल्डकप का आगाज 30 सितंबर से हो चुका है. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाना है.

श्रेया घोषाल ने गाया राष्ट्रगान, आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लिया है. मौका था महिला वर्ल्डकप के भव्य उद्घाटन का, जब भारतीय गायिका श्रेया घोषाल ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया. मैदान में जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम की विशाल भीड़ खामोश हो जाती है. खिलाड़ी मैदान पर सीधे खड़े हो जाते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अपने दिलों पर हाथ रखते हैं और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गुनगुनाने लगते हैं. श्रेया घोषाल की सुरमयी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो हर धुन सीधे दिलों में उतर रही हो.

View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc)

यूजर्स की भर आई आंखें

लोगों का कहना है कि इस बार का राष्ट्रगान अब तक के सभी आयोजनों से अलग और बेहद भावुक करने वाला रहा. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार लिख रहे हैं... “श्रेया की आवाज ने गर्व और देशभक्ति की भावना को दोगुना कर दिया.” कई यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि यह राष्ट्रगान सुनकर आंखें नम हो गईं और दिल में गजब का गर्व महसूस हुआ. वीडियो को shreyaghoshal ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

