Video: फैक्ट्री में हाइड्रोलिक मशीन के नीचे दबा शख्स, अपने रिस्क पर ही देखें ये खौफनाक वीडियो

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फैक्ट्री में हाइड्रोलिक मशीन के नीचे दबा शख्स, अपने रिस्क पर ही देखें ये खौफनाक वीडियो

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक फैक्ट्री मजदूर मशीन की सफाई कर रहा था. तभी अचानक मशीन का ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया और शख्स उसके नीचे दब गया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Viral Shocking Video: काम करते समस कभी-कभी एक पल ऐसा आ जाता है, जो जिंदगी का रुख बदल देता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी ऐसा ही हादसा दिखाता है, जिसमें एक फैक्ट्री में काम कर रहा शख्स पर भारी मशीन का ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि वह खुद को बचा भी नहीं सका और दब गया.

मशीन की सफाई करते हुए हादसा

यह घटना एक फैक्ट्री के अंदर की है, जहां कई मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे. वीडियो की शुरुआत में दिखाई देता है कि एक शख्स बड़ी मशीन के पास खड़ा होकर उसे साफ कर रहा है. वह मशीन के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करता है और पूरी तरह झुककर उसकी सफाई करता है.

 
 
 
 
 
A post shared by naina.1 (@devi1236268)

सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक मशीन का भारी हिस्सा ऊपर से नीचे सरकने लगता है. मजदूर शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता कि मशीन उसकी ओर गिर रही है. कुछ ही सेकंड में मशीन उसके ऊपर आ गिरती है और वह उसी में दब जाता है.

मशीन के नीचे दबा शरीर का हिस्सा

वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद मजदूर का सिर बाहर की तरफ नजर आता है, जबकि उसका लगभग पूरा शरीर मशीन के नीचे दब चुका होता है. घटना इतनी तेज और अचानक होती है कि आसपास मौजूद कर्मियों को समझने में भी कुछ सेकंड लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है और लोग फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि मशीनों के पास काम करते समय एक छोटी सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है.

Published at : 27 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
