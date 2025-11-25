Video: लड़की ने दिखाया 40 सेंटीमीटर का कमरा, किराया 1 डॉलर, लोग बोले- रूम नहीं ये ताबूत है

Viral Shocking Video: दुनिया में रहने की जगह मिलना आसान नहीं, लेकिन चीन में तो अब घर जैसा कमरा भी पैकेट में मिलने लगा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह दिखाती है कि उसने सिर्फ 1 डॉलर यानी 85 रुपये में एक ऐसा कमरा किराए पर लिया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 40 सेंटीमीटर है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कमरे में बस एक छोटा सा बिस्तर, एक पावर सॉकेट और दीवार पर टीवी है बस इसके अलावा कुछ भी नहीं.

नौकरी वाले लोगों के लिए बनाए गए मिनी-एंड यूनिट

वीडियो में लड़की बताती है कि चीन के कई शहरों में ऐसे mini-end units किराए पर दिए जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी या पढ़ाई के चलते ज्यादा समय बाहर रहते हैं और सिर्फ सोने की जगह चाहते हैं. ये कमरा इतना छोटा है कि उसमें खड़े होना भी मुश्किल है. वीडियो में दिखाया गया बेड दीवारों के बीच बिल्कुल फिट है और उसके आसपास हिलने-डुलने की जगह भी नहीं है.

लड़की कमरे का दरवाजा खोलकर दिखाती है, पूरा कमरा एक ही फ्रेम में आ जाता है यानी कमरा इतना छोटा है कि उसे दिखाने के लिए कैमरा घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की सीधे कमरे के अंदर घुस भी नहीं पा रही थी. लड़की बताती है कि यहां उसे बस सोने की जगह मिलती है और फोन चार्ज करने के लिए एक पावर आउटलेट. कमरे में न खिड़की है, न अलमारी, न बाथरूम. बाथरूम और वॉशरूम सब बाहर शेयर किए जाते हैं.

ये कमरा है या ताबूत- यूजर्स बोले

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए और कमेंट्स में पूछने लगे कि ये कमरा है या ताबूत. किसी ने लिखा कि यह तो इंसानों के लिए नहीं, बैग रखने के लिए भी छोटा है. एक दूसरे ने मजाक में लिखा कि इसमें सो भी गए तो करवट कैसे लोगे. हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि चीन जैसे महंगे शहरों में बजट कम हो तो यह ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि यहां लोग सिर्फ रात में कुछ घंटों के लिए सोते हैं, और दिन भर बाहर रहते हैं.