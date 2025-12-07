"छठी बार मां बनने वाली हैं सीमा हैदर,यूट्यूब वीडियो में बेबी बंप दिखाकर बताई खुशखबरी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों सीमा हैदर का नया वीडियो हर जगह छाया हुआ है. पाकिस्तान से भारत आई सीमा अब दोबारा प्रेग्नेंट हैं और छठी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी कर यह बात बताई है. लोग हैरान भी हैं और कई लोग उनकी कहानी को फिर से चर्चा में ला रहे हैं. PUBG खेलते-खेलते शुरू हुई ये लव स्टोरी आज एक बड़े परिवार में बदल गई है. लेकिन इस बीच सीमा अपने स्वास्थ्य, बच्ची की देखभाल और भारत में रहने को लेकर कई बातें बता रही हैं. उनकी बातों में खुशी भी है, डर भी है और अपने नए परिवार के साथ जीने की चाह भी दिखाई देती है.

फिर से सुर्खियों में आई सीमा हैदर

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर से सुर्खियों में हैं. सीमा ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वह एक बार फिर मां बनने वाली हैं. यह उनका छठा बच्चा होगा. सीमा ने कहा कि वह बहुत खुश हैं और उनके परिवार में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है. इससे पहले 18 मार्च 2025 को उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम भारती यानी मीरा रखा गया है.

पांच बच्चों की मां है सीमा

सीमा के चार बच्चे उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से हैं. सचिन मीना से उनका यह दूसरा बच्चा होगा. यानी सचिन और सीमा के कुल पांच बच्चे हैं. सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई थीं. वह अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थीं. PUBG गेम खेलते-खेलते उनकी दोस्ती सचिन मीना से हुई थी. पहले दोनों ने नेपाल में शादी की और फिर सचिन उन्हें अपने साथ नोएडा के रबूपुरा ले आया था. दोनों पिछले दो साल से साथ रह रहे हैं.

अब छठे बच्चे के लिए हरी हुई गोद?

अब सीमा ने एक 11 मिनट का वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने पति सचिन से बातें कर रही हैं. वीडियो में सचिन उनसे पूछते दिखाई देते हैं कि वह डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहीं. सचिन कहते हैं कि इस हालत में पानी पीना जरूरी है और उन्हें आराम करना चाहिए. सचिन बताते हैं कि सीमा रात में उन्हें परेशान करती है और कहती है कि वह उठ नहीं पा रही है. सचिन ने यह भी कहा कि सीमा को भारी सामान उठाने से रोका गया है क्योंकि वह सातवें महीने में हैं.

दिखाया बेबी बंप, यूजर्स ने ले ली मौज

वीडियो में सीमा अपना बेबी बंप दिखाते हुए कहती हैं कि उन्हें घी खाने का मन करता है. लेकिन अभी तक घर में घी नहीं था. इस पर सचिन अपने रिश्तेदार को फोन करके दो किलो घी मंगवाते हैं. सचिन बताते हैं कि डॉक्टर ने सीमा को घी खाने की सलाह दी है क्योंकि उन्हें कैल्शियम की कमी है. सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करके खिलाओगी कैसे. एक यूजर ने लिखा...सीमा जी देश की जनसंख्या तो आप बढ़ा रही हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्रिकेट टीम की प्लानिंग हो रही है क्या.

