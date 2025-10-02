हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSeema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल

Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल

Seema Haider Viral Video: एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमा हैदर ने लिखा है कि सचिन जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया. इसके बाद ये वीडियो हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कई तरह कमेंट कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

Seema Haider Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर सीमा हैदर और सचिन चर्चा का विषय बने रहते हैं. सीमा और सचिन की जोड़ी अलग-अलग वीडियो और पोस्ट में दिखाई देती है. कभी रोमांस करती हुई, कभी डांस करती हुई और हर बार उनके कंटेंट को लोग बड़े क्रेज से देखते हैं. इन वीडियो और पोस्ट्स की वजह से सीमा हैदर की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है. पाकिस्तान से भारत आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई है.

उनके कई इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल हैं, जहां वो डेली वीडियो पोस्ट करती हैं और लोग उन्हें तेजी से शेयर करते हैं. इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमा हैदर ने लिखा है कि सचिन जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया. ये वीडियो हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कई तरह कमेंट कर रहे हैं और जानना चहा रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर ने किससे पप्पी मांग ली जो सचिन ने जोरदार चांटा मारा. 

सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सीमा हैदर कहती हैं कि सचिन ने उन्हें थप्पड़ मारा. वीडियो की शुरुआत में सीमा अपनी बेटी के साथ खेलती नजर आती हैं. वो उसे पप्पी देती हैं और प्यार से उसके गालों को हल्के से काटती हैं, लेकिन तभी सचिन एकदम से सीमा के थप्पड़ मार देता है और सीमा को पीछे कर देता है. इसी बीच बच्ची पप्पी करने और काटने की वजह से रोने लगती है और सचिन बच्ची को चुप कराता दिखता है. इसके बाद सीमा वीडियो के लास्ट में बोलती है कि सचिन ने मीरा की वजह से मुझे मारा, नॉट फेयर ये गलत है. इसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है और लोग कई तरह के कमेंट करते हैं. हालांकि, यह वीडियो सचिन और सीमा हैदर की कमेस्ट्री को दिखाता है, जिसमें दोनों का अपनी बच्ची मीरा के लिए प्यार देखा जा सकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट 
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट से वीडियो भर गई. कुछ लोगों ने कहा कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा है ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर किया गया. वहीं कुछ ने सवाल किया कि आखिर सीमा ने किससे पप्पी मांगी थी, जो सचिन इतने गुस्से में आ गए? वहीं कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिखते हुए कहा कि सचिन को भी एक्टिंग आ गई अब. 

यह भी पढ़ें बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

Published at : 02 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
Seema Haider Seema Haider Viral Video VIRAL VIDEO Seema Sachin Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
ट्रेंडिंग
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget