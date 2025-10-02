Seema Haider Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर सीमा हैदर और सचिन चर्चा का विषय बने रहते हैं. सीमा और सचिन की जोड़ी अलग-अलग वीडियो और पोस्ट में दिखाई देती है. कभी रोमांस करती हुई, कभी डांस करती हुई और हर बार उनके कंटेंट को लोग बड़े क्रेज से देखते हैं. इन वीडियो और पोस्ट्स की वजह से सीमा हैदर की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है. पाकिस्तान से भारत आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई है.

उनके कई इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल हैं, जहां वो डेली वीडियो पोस्ट करती हैं और लोग उन्हें तेजी से शेयर करते हैं. इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमा हैदर ने लिखा है कि सचिन जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया. ये वीडियो हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कई तरह कमेंट कर रहे हैं और जानना चहा रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर ने किससे पप्पी मांग ली जो सचिन ने जोरदार चांटा मारा.

सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सीमा हैदर कहती हैं कि सचिन ने उन्हें थप्पड़ मारा. वीडियो की शुरुआत में सीमा अपनी बेटी के साथ खेलती नजर आती हैं. वो उसे पप्पी देती हैं और प्यार से उसके गालों को हल्के से काटती हैं, लेकिन तभी सचिन एकदम से सीमा के थप्पड़ मार देता है और सीमा को पीछे कर देता है. इसी बीच बच्ची पप्पी करने और काटने की वजह से रोने लगती है और सचिन बच्ची को चुप कराता दिखता है. इसके बाद सीमा वीडियो के लास्ट में बोलती है कि सचिन ने मीरा की वजह से मुझे मारा, नॉट फेयर ये गलत है. इसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है और लोग कई तरह के कमेंट करते हैं. हालांकि, यह वीडियो सचिन और सीमा हैदर की कमेस्ट्री को दिखाता है, जिसमें दोनों का अपनी बच्ची मीरा के लिए प्यार देखा जा सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट से वीडियो भर गई. कुछ लोगों ने कहा कि यह सब सिर्फ एक ड्रामा है ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर किया गया. वहीं कुछ ने सवाल किया कि आखिर सीमा ने किससे पप्पी मांगी थी, जो सचिन इतने गुस्से में आ गए? वहीं कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिखते हुए कहा कि सचिन को भी एक्टिंग आ गई अब.

