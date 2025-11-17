हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बीवी को बाइक पर बिठा किया स्टंट, लोग बोले- भौजी गिर गईं तो हमार हो जाएंगी समझ लो

Video: बीवी को बाइक पर बिठा किया स्टंट, लोग बोले- भौजी गिर गईं तो हमार हो जाएंगी समझ लो

Bike Stunt Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया कि बाइक सवार एक शख्स दोनों पैर एक तरफ करके बाइक चलाता नजर आता है और उसके पीछे एक महिला भी बैठी हुई है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Bike Stunt Viral Video: अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपको सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको लोगों की तरह-तरह की अजीब हरकतों के वीडियोज देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आपकी सारी परेशानी कुछ देर के लिए छू-मंतर हो जाती है. खासकर इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते समय कई ऐसी वीडियोज देखने को मिलती हैं, जिसमें कई लोग हवाबाजी करते नजर आते हैं. कुछ ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का बाइक को कुछ अलग ही तरीके से चला रहा है और उसकी बाइक के पीछे एक महिला भी बैठी नजर आ रही है.

पीछे बैठी महिला को देख हीरोपंती दिखाने लगा शख्स

वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि लड़का बाइक चला रहा है और पीछे महिला बैठी हुई है. लेकिन लड़का बाइक कुछ अलग ही स्टाइल में चला रहा है, जो उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का एक तरफ ही दोनों पैर करके बाइक चला रहा है. लड़के ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, मानो घर के सोफे पर बैठा हुआ है और उसके पीछे बैठी महिला बड़े आराम से बिना किसी डर के बैठी हुई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by asha993634 ❤️🥰 (@asha993634)

लड़के ने बाइक के हैंडल को भी एक ही तरफ से पकड़ा हुआ है. वीडियो में पीछे से एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है, जो लड़के की इस हरकत का वीडियो बना रही होती है. वह लड़के से कहती है कि तुम ऐसे ही बाइक चलाते हो? जिस पर लड़का कहता है कि हां. महिला कहती है कि कहीं गिरा न दो. 

बाइक चलते हुए करने लगा महिला से बातचीत

वीडियो में देख सकते हैं कि कई बार बाइक का बैलेंस भी बिगड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का उसी तरह से बाइक चलाता है और साथ ही पीछे बैठी महिला से वह बात भी करता है. ऐसा लग रहा है जैसे महिला को देखकर लड़का हीरोपंती दिखा रहा है.

इस वीडयो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और साथ ही वीडियो पर कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ''भौजी गिर गईं तो हमार हो जाएंगी समझ लो '' दूसरे ने लिखा, ''बंदा सही से भी बाइक चला सकता था, लेकिन इसकी हवाबाजी तो देखो.'' वहीं कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए.

Published at : 17 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
