सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल कुछ भी वायरल होने में वक्त नहीं लगता. कभी किसी स्टूडेंट का टैलेंट छा जाता है तो कभी किसी टीचर का अंदाज लोगों के दिलों पर राज कर जाता है. अब ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है जिसमें एक खूबसूरत स्कूल टीचर साड़ी पहनकर जिस अंदाज में डांस कर रही है, उसने पूरे सोशल मीडिया को दीवाना बना दिया है. वीडियो में टीचर ‘तुम से मिलके दिल का है जो हाल’ गाने पर ऐसा परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है कि जिसे देखकर हर कोई बस यही कह रहा है ..“टीचर हो तो ऐसी!”

स्कूल टीचर के डांस ने मदहोश किया इंटरनेट!

वीडियो में दिख रही टीचर साड़ी में बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं. उन्होंने गहरे मिक्स रंग की साड़ी और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है जो उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना देता है. जैसे ही बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म मैं हूं ना का गाना "तुम से मिलके दिल का है जो हाल" बजता है, टीचर मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती हैं. उनके चेहरे की एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इतनी शानदार है कि कोई भी देखने वाला पल भर के लिए नजरें नहीं हटा पाता. कैमरे के सामने वे कभी धीमे मूव्स से गाने की फीलिंग को मैच करती हैं तो कभी फिल्मी स्टेप्स में डूब जाती हैं.

Best Farewell Gift 👀😍 pic.twitter.com/uwpzCnhPe0 — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) November 1, 2025

ग्लैमर के साथ शालीनता भी!

आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर डांस वीडियोज की भरमार है, वहीं इस टीचर का अंदाज इसलिए खास बन गया है क्योंकि इसमें ग्लैमर के साथ-साथ शालीनता भी नजर आती है. उन्होंने साबित कर दिया कि अगर टैलेंट हो तो मंच की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो स्कूल का क्लासरूम ही क्यों न हो. इंटरनेट पर इस वक्त यही टीचर छाई हुई हैं और हर कोई कह रहा है “ये तो असली सोशल मीडिया स्टार हैं.”

यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है

वीडियो को @Prof_Cheems नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो हुस्न का बवंडर है भाई. एक और यूजर ने लिखा...इनका हुस्न ऊपर से कातिलाना ठुमके, देखकर मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, इसे कहते हैं सुपर से भी ऊपर.