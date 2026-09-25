IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...

कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...

India vs West Indies ODI Series: 27 नवंबर से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. सीरीज के आगाज से पहले वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 25 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम इस समय भारत दौरे पर है. भारत में कैरेबियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज का आगाज रविवार 27 सितंबर से होगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 साल से वेस्टइंडीज की टीम भारत में वनडे सीरीज नहीं जीती है. हालांकि, हेड कोच डैरेन सैमी को इस बार यह सूखा खत्म करने की उम्मीद है. 

वेस्टइंडीज ने आखिरी बार भारत में वनडे सीरीज साल 2022 में जीती थी. कोच डैरेन सैमी का मानना ​​है कि आगामी वनडे सीरीज में उनकी टीम के लिए 24 साल के इंतजार को खत्म करने का एक शानदार मौका होगा. सैमी ने भारत के घरेलू हालात में उनके खिलाफ खेलने की अहमियत को समझाते हुए कहा कि यह सीरीज साफतौर पर दिखाएगी कि उनकी टीम विश्व क्रिकेट में कहां खड़ी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
बाबर आजम से ज्यादा फेमस हैं फातिमा सना, पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर का बयान वायरल
बाबर आजम से ज्यादा फेमस हैं फातिमा सना, पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर का बयान वायरल
क्रिकेट
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया सबकुछ
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
क्रिकेट
लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी
लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

वेस्टइंडीज की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में सैमी ने कहा, "भारत में खेलने का मतलब एक शानदार सीरीज का हिस्सा होना होता है, क्योंकि भारत नंबर-1 टीम है. हमें यहां जीते हुए 24 साल हो गए हैं. हमने भारत में कोई सीरीज नहीं जीती है, इसलिए एक टीम के तौर पर हमारे लिए यहां आकर खुद को चुनौती देने और वनडे क्रिकेट में दुनिया में हमारी क्या स्थिति है, यह जानने का यह एक शानदार मौका है."

बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर सकी है. अब उसे अगले साल पहले क्वालीफायर राउंड खेलना होगा. ऐसे में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज उनके लिए काफी अहम है. हालांकि, वेस्टइंडीज के लिए यह सीरीज जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारत को उसके घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है.

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल 

27 सितंबर - पहला वनडे - भारत बनाम वेस्टइंडीज

30 सितंबर - दूसरा वनडे - भारत बनाम वेस्टइंडीज

3 अक्टूबर - तीसरा वनडे - भारत बनाम वेस्टइंडीज

यह भी पढ़ें- 

वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Wi 1st Odi Daren Sammy India Vs West Indies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बाबर आजम से ज्यादा फेमस हैं फातिमा सना, पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर का बयान वायरल
बाबर आजम से ज्यादा फेमस हैं फातिमा सना, पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर का बयान वायरल
क्रिकेट
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया सबकुछ
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
वैभव सूर्यवंशी के लिए तिलक वर्मा या शिवम दुबे होंगे बाहर? कैफ ने बताया प्लेइंग-11 का फॉर्मूला
क्रिकेट
लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी
लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव
सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
क्रिकेट
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया सबकुछ
भारत ने टी20 में चीटिंग करके जापान को हराया? 'वाइड' कंट्रोवर्सी पर आकाश चोपड़ा ने समझाया
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
पंजाब
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
पंजाब:अमृतपाल सिंह के फैसले बढ़ा रहे AAP, SAD की मुश्किलें? कांग्रेस-BJP भी परेशान!
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget