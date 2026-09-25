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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद

चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद

चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में पुलिस हेड कांस्टेबल नितिन की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. मौके से देसी कट्टा मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और नाबालिग बेटे से भी पूछताछ की जा रही है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 12:24 PM (IST)
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चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में शुक्रवार (25 सितंबर) सुबह चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नितिन के रूप में हुई है. वह चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय की अकाउंट्स ब्रांच में तैनात थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह सेक्टर-22 स्थित नितिन के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

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पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो नितिन बिस्तर पर पड़े मिले. उनके सिर में गोली लगी हुई थी और वह गंभीर हालत में थे. पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घर में पत्नी और बेटा भी मौजूद थे

घटना के समय नितिन के घर में उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर गोली किसने चलाई और हत्या के पीछे क्या वजह थी. मौके से पुलिस को एक देसी कट्टा भी मिला है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसी हथियार से गोली चलाई गई थी. पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली.

एसएसपी ने बताया कि सुबह घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. हेड कांस्टेबल नितिन के सिर में गोली लगी थी और उनकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है.

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नाबालिग बेटे पर शक

मामले में नितिन के नाबालिग बेटे पर गोली चलाने का शक जताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है. एसएसपी कंवरदीप कौर ने साफ कहा कि फिलहाल जांच चल रही है और इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस अब घटनास्थल से मिले सबूतों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के आधार पर मामले की पूरी तस्वीर सामने लाने में जुटी है.

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Published at : 25 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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