हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इलेक्ट्रिक स्कूटर से फिसली लड़की, ऊपर SUV चढ़ा भाग गई महिला ड्राइवर, हादसे का वीडियो वायरल

America Viral Video: अमेरिका के मेम्फिस में एक लड़की स्कूटर से फिसलकर कार के ठीक सामने गिर गई. महिला ड्राइवर सिग्नल देख रही थी इसलिए उसे लड़की का गिरना दिखाई नहीं दिया और कार उसपर चढ़ गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

Memphis News: कई बार सड़क पर हादसे किसी बड़ी लापरवाही से नहीं, बल्कि अनदेखी से हो जाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला अमेरिका के मेम्फिस शहर से सामने आया है, जहां एक लड़की अपने स्कूटर से अचानक फिसल गई और एक SUV कार के बिल्कुल आगे आ गिरी. इसके बाद SUV उसे कुचलकर निकल जाती है. वीडियो देखने के बाद समझ आता है कि कैसे एक पल की गलती किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है.

बैलेंस बिगड़ने से क्रॉसवॉक पर गिरी थी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक क्रॉसवॉक पर अपने स्कूटर से गुजर रही थी. अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे कार के बिल्कुल सामने जमीन पर गिर गई. देखा जाए तो वह कार की रेडार रेंज में थी, लेकिन जिस जगह वह गिरी, वहां आमतौर पर कोई भी ड्राइवर नहीं देखता.

पुलिस ने फुटेज देखकर बताया कि ड्राइवर सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रही थी और ज्यादातर ड्राइवर उस समय सिग्नल और सामने की सड़क देखते हैं, न कि बिल्कुल कार के बंपर के नीचे का हिस्सा. महिला ठीक उसी जगह गिरी, जहां सामान्य तौर पर नजर नहीं जाती. 

हादसे का बाद आवाज सुनकर ड्राइवर ने रोकी गाड़ी

पुलिस का यह भी कहना है कि ड्राइवर ने तभी महसूस किया कि कुछ गलत हुआ है जब उसे कार के नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई. जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर मदद करने दौड़ी. पुलिस ने साफ कहा है कि ड्राइवर फोन पर नहीं थी और न ही वह किसी तरह से ध्यान भटकाकर गाड़ी चला रही थी. अगर मोबाइल का इस्तेमाल हुआ होता तो पुलिस तुरंत इसकी जानकारी देती. महिला को चोटें आईं लेकिन वह खतरे से बाहर है.

Published at : 18 Nov 2025 12:48 PM (IST)
America News VIRAL VIDEO Memphis News
