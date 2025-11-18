Memphis News: कई बार सड़क पर हादसे किसी बड़ी लापरवाही से नहीं, बल्कि अनदेखी से हो जाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला अमेरिका के मेम्फिस शहर से सामने आया है, जहां एक लड़की अपने स्कूटर से अचानक फिसल गई और एक SUV कार के बिल्कुल आगे आ गिरी. इसके बाद SUV उसे कुचलकर निकल जाती है. वीडियो देखने के बाद समझ आता है कि कैसे एक पल की गलती किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है.

बैलेंस बिगड़ने से क्रॉसवॉक पर गिरी थी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक क्रॉसवॉक पर अपने स्कूटर से गुजर रही थी. अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे कार के बिल्कुल सामने जमीन पर गिर गई. देखा जाए तो वह कार की रेडार रेंज में थी, लेकिन जिस जगह वह गिरी, वहां आमतौर पर कोई भी ड्राइवर नहीं देखता.

Full story pic.twitter.com/HPQegLS7JE — Media Dope Dealer (@Socialaudiodope) November 18, 2025

पुलिस ने फुटेज देखकर बताया कि ड्राइवर सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रही थी और ज्यादातर ड्राइवर उस समय सिग्नल और सामने की सड़क देखते हैं, न कि बिल्कुल कार के बंपर के नीचे का हिस्सा. महिला ठीक उसी जगह गिरी, जहां सामान्य तौर पर नजर नहीं जाती.

हादसे का बाद आवाज सुनकर ड्राइवर ने रोकी गाड़ी

पुलिस का यह भी कहना है कि ड्राइवर ने तभी महसूस किया कि कुछ गलत हुआ है जब उसे कार के नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई. जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर मदद करने दौड़ी. पुलिस ने साफ कहा है कि ड्राइवर फोन पर नहीं थी और न ही वह किसी तरह से ध्यान भटकाकर गाड़ी चला रही थी. अगर मोबाइल का इस्तेमाल हुआ होता तो पुलिस तुरंत इसकी जानकारी देती. महिला को चोटें आईं लेकिन वह खतरे से बाहर है.