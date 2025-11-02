हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चौराहे पर आपस में टकराए तीन वाहन, सड़क पर बिखरे पुर्जे, खौफनाक हादसा CCTV में कैद, देखें वीडियो

Video: चौराहे पर आपस में टकराए तीन वाहन, सड़क पर बिखरे पुर्जे, खौफनाक हादसा CCTV में कैद, देखें वीडियो

Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसा वायरल हो रहा है, जिसमें एक चौराहे पर तीन वाहन आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं और तीनों ही क्षतिग्रस्त होतकर सड़क पर बिखर जाते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें तीन वाहन आपस में बुरी तरह टकरा गए और तीनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर बिखर गए. हादसा बेहद ही खतरनाक था, जिसने भी इसका वीडियो देखा वो हैरान रह गया. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

हादसे के बाद वाहनों के पुर्जे सड़क पर बिखरे 

ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में एक चौराहा नजर आ रहा है, जहां एक वाहन पिकअप ट्रक से टकरा जाता है, जिससे पिकअप ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है. इसके तुरंत बाद एक अन्य वाहन भी इन दोनों वाहनों से टकरा जाता है.

वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वाहन एक-दूसरे से बुरी तरह से उलझ जाते हैं और बुरी तरह वाहनों के पुर्जे सड़क पर बिखर जाते हैं. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि हादसे में कोई जनहानि हुई या नहीं.

सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

वीडियो को देखकर यह साफ हो गया कि हादसा कितना खतरनाक और डरावना था, जिस तरह से वाहन एक-दूसरे से टकराए है वो दृश्य बेहद भयावह है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आई है.

यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है. तेज स्पीड और लापरवाही से ड्राइविंग गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है. इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए. सड़क हादसों के वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं.

Video: गुरुजी लाइटर से धूपबत्ती जला सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे आप!

Published at : 02 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Accident Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
