हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVideo: फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Video: फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Viral Train Video: बिहार के रोहतास में एक महिला की लापरवाही उसे ही भारी पड़ गई. महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, लेकिन महिला की जान बच गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Train Viral Video: बिहार के रोहतास जिले में एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान बुरी तरह फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के कर्मियों की वजह से उसकी जान बाल-बाल बच गई. यह घटना बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन समय रहते हुई कार्रवाई से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाला 

बता दें कि घटना रोहतास जिले के एक रेलवे स्टेशन पर हुई. महिला की पहचान अभी पता नहीं चल पाई है. वह चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को संभल नहीं पाई और फिसल गई. वीडियो में देख सकते हैं कि महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई है.

 
 
 
 
 
A post shared by ABP News (@abpnewstv)

ये दृश्य बहुत ही डरावना था, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तेज थी और महिला ने जिस तरह चलती ट्रेन में चढ़ने का गलत कदम उठाया. वह महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के कर्मी ने तुरंत एक्शन लिया और बिना समय गंवाए महिला को ट्रेन और प्लेटफॉर्म से सुरक्षित बाहर निकाला.

यूजर्स ने महिला की लापरवाही का नतीजा बताया

वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह महिला बीच में फंसी हुई है. उसे देखकर यहीं लग रहा था कि वह नहीं बचेगी, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के कर्मी के कारण महिला को दूसरा जीवन मिला. उन्होंने न सिर्फ कार्रवाई की और महिला की जान बचाई, बल्कि एक बहुत बड़े हादसे को भी टाल दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने महिला की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. लोगों ने कहा कि इस तरह चलती ट्रेन में चढ़ना जानलेवा है. साथ ही लोगों ने आरपीएफ और जीआरपी के कर्मी की तारीफ भी की.

Published at : 30 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Train Viral Video BIHAR NEWS ROHTAS NEWS
