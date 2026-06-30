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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारत की 50 डिग्री से खतरनाक जर्मनी की 33 डिग्री वाली गर्मी, लड़की ने वीडियो शेयर कर बताई दिक्कत

भारत की 50 डिग्री से खतरनाक जर्मनी की 33 डिग्री वाली गर्मी, लड़की ने वीडियो शेयर कर बताई दिक्कत

वीडियो में महिला कहती है कि वह जर्मनी में रहती है और वहां इस समय तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस है. उसने बताया कि वह भारत के उत्तर प्रदेश में रह चुकी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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भारत में रहने वाले लोग अक्सर 45 से 50 डिग्री तक की भीषण गर्मी का सामना करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. जर्मनी में रहने वाली इस महिला ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 50 डिग्री तक की गर्मी झेलने के बाद भी वह जर्मनी की 33 डिग्री गर्मी सहन नहीं कर पा रही है. महिला का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

महिला ने बताया- क्यों ज्यादा परेशान कर रही है जर्मनी की गर्मी?

वीडियो में महिला कहती है कि वह जर्मनी में रहती है और वहां इस समय तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस है. उसने बताया कि वह भारत के उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, जहां गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है. इसके बावजूद उसे जर्मनी की गर्मी ज्यादा मुश्किल लग रही है. महिला ने कहा कि तेज धूप और उमस की वजह से बाहर निकलना काफी कठिन हो गया है. उसने यह बात जिम से घर लौटते समय वीडियो बनाकर बताई.

यूरोप में गर्मी ने बढ़ाई चिंता

महिला ने बताया कि जर्मनी में 33 डिग्री तापमान होने के बावजूद हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी गई है. लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में रह रहे हैं. यहां तक कि जिस जिम में वह रोज जाती है, वहां भी बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं. इस बीच यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 जून के बाद से यूरोप में गर्मी की वजह से 1300 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि 'ओमेगा ब्लॉक' नाम का एक मौसमीय सिस्टम गर्म हवा को कई दिनों तक एक ही जगह रोक देता है, जिससे हीटवेव और ज्यादा खतरनाक हो जाती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

महिला का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि हवा में नमी, मौसम का माहौल और रहने का तरीका भी गर्मी का असर बढ़ा देता है. कुछ लोगों ने लिखा कि भारत और यूरोप की गर्मी की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों जगह का मौसम अलग होता है. वहीं कई यूजर्स ने महिला की बात से सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने भी विदेश में कम तापमान होने के बावजूद ज्यादा गर्मी महसूस की है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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