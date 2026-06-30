भारत की 50 डिग्री से खतरनाक जर्मनी की 33 डिग्री वाली गर्मी, लड़की ने वीडियो शेयर कर बताई दिक्कत

भारत में रहने वाले लोग अक्सर 45 से 50 डिग्री तक की भीषण गर्मी का सामना करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. जर्मनी में रहने वाली इस महिला ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 50 डिग्री तक की गर्मी झेलने के बाद भी वह जर्मनी की 33 डिग्री गर्मी सहन नहीं कर पा रही है. महिला का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

महिला ने बताया- क्यों ज्यादा परेशान कर रही है जर्मनी की गर्मी?

वीडियो में महिला कहती है कि वह जर्मनी में रहती है और वहां इस समय तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस है. उसने बताया कि वह भारत के उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, जहां गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है. इसके बावजूद उसे जर्मनी की गर्मी ज्यादा मुश्किल लग रही है. महिला ने कहा कि तेज धूप और उमस की वजह से बाहर निकलना काफी कठिन हो गया है. उसने यह बात जिम से घर लौटते समय वीडियो बनाकर बताई.

An Indian girl speaks about the heatwave in Germany. pic.twitter.com/KxhSwbbG67 — कलयुगी भीष्म (@ChadBhishm) June 28, 2026

यूरोप में गर्मी ने बढ़ाई चिंता

महिला ने बताया कि जर्मनी में 33 डिग्री तापमान होने के बावजूद हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी गई है. लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में रह रहे हैं. यहां तक कि जिस जिम में वह रोज जाती है, वहां भी बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं. इस बीच यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 जून के बाद से यूरोप में गर्मी की वजह से 1300 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि 'ओमेगा ब्लॉक' नाम का एक मौसमीय सिस्टम गर्म हवा को कई दिनों तक एक ही जगह रोक देता है, जिससे हीटवेव और ज्यादा खतरनाक हो जाती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

महिला का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि हवा में नमी, मौसम का माहौल और रहने का तरीका भी गर्मी का असर बढ़ा देता है. कुछ लोगों ने लिखा कि भारत और यूरोप की गर्मी की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों जगह का मौसम अलग होता है. वहीं कई यूजर्स ने महिला की बात से सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने भी विदेश में कम तापमान होने के बावजूद ज्यादा गर्मी महसूस की है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी