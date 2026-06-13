नशे में धुत महिला ने बुक किया ऑटो, ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि सलाम कर रहे लोग; देखें वीडियो

Rapido Auto Ride Viral Video: कुछ दिन पहले 370 रुपए की बिरयानी का एक मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो सब का दिल जीत रहा है. वायरल वीडियो महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र में स्थित मुलुंड से ऐरोली के लिए बुक की गई रैपिडो राइड का है, जिसको ऑटो ड्राइवर ने खुद बनाया है.

इस वीडियो में एक लड़की रात के अंधेरे में नशे में धुत हालत में Rapido से ऑटो बुक करती है. उसके गले में सोने की चेन है, हाथ में दो फोन हैं और उसे होश बिल्कुल नहीं है, उस हालत में उसके साथ कुछ भी हो सकता था. लेकिन जो हुआ वो देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

ड्राइवर ने किया वो काम जो एक जिम्मेदार इंसान ही कर सकता है

ऑटो ड्राइवर ने जब देखा कि लड़की पूरी तरह नशे में धुत है तो उसके मन में पहला ख्याल यह आया कि अगर इसका कोई सामान गिर गया या कुछ हो गया तो इल्जाम उसी पर आएगा. उसने घबराने की बजाय समझदारी दिखाई और पूरी यात्रा का वीडियो बनाया ताकि कोई झूठा आरोप न लग सके. उसने लड़की को सही तरीके से संभाला और सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया. ड्राइवर ने खुद बताया कि लड़की के पास सोने की चेन थी और दो फोन थे अगर कहीं गिर जाते तो वो मुसीबत में फंस सकता था.

इसीलिए उसने वीडियो बनाया. यह एक गरीब इंसान था जिसके पास शायद खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत भरपूर थी. आज जब 370 रुपए की बिरयानी को लेकर विवाद हो रहे हैं और छोटी-छोटी बातों पर लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, तब इस ड्राइवर ने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के चुपचाप वो किया जो एक सच्चा इंसान करता है.

⚠️हर पुरूष खराब नहीं होता।

एक ने #370 वाला बयान दिया तो उसको सभी से ना जोड़ें। हर एक की सोच घटिया नहीं होती।

एक रिक्शा वाले को नशे में धुत्त महिला सवारी मिली

महिला के पास 2 मोबाइल और सोने की चैन भी थी और रिक्शा वाले ने उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया।

मगर अपनी सेफ़्टी के लिए… pic.twitter.com/oxkB0YzfUs — अश्विनी सोनी (@Ramraajya) June 11, 2026

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लोगों ने कहा - यही है असली इंसानियत

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं, एक यूजर ने लिखा, "जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से ऐसा करना सही किया रिक्शा ड्राइवर ने." एक अन्य ने कहा, "ऑटो वाला गरीब जरूर है मगर ईमानदार है" वहीं एक यूजर ने बहुत जरूरी बात लिखी "एक व्यक्ति की गलती का ठीकरा पूरे समाज पर फोड़ना गलत है. जैसे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वैसे ही ईमानदार और जिम्मेदार लोग भी हैं. बयान एक आदमी देता है झेलना पूरे मर्द समाज को पड़ता है. वहीं एक यूजर ने लिखा "रिक्शा चालक ने साबित कर दिया कि इंसानियत, चरित्र और जिम्मेदारी आज भी जिंदा है." यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

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