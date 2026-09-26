रानू मंडल ने अपने फैंस के साथ किया डांस- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में कब किसका वीडियो लोगों का ध्यान खींच ले, कुछ कहा नहीं जा सकता. कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन पर अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतने वाली रानू मंडल भी इसी सोशल मीडिया की वजह से रातोंरात घर-घर में पहचान बनाने में कामयाब हुई थीं. अब एक बार फिर उनका एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में है. इस बार वजह उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनका डांस है. वीडियो में रानू मंडल कुछ लोगों के साथ मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं और आसपास का माहौल भी काफी खुशमिजाज दिखाई दे रहा है. इस वीडियो ने लोगों को उनकी पुरानी वायरल कहानी की याद दिला दी है

फैंस के साथ डांस करती दिखीं रानू मंडल

वायरल वीडियो में रानू मंडल अपने फैंस के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. उनके आसपास जो लोग मौजूद है वह भी 2024 में सोशल मीडिया पर अपने गाने और ढोलक बजाने के अंदाज के कारण फेमस हुए थे. इस विडियो में भी वह गाने गाते और ढोलक बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं. रानू मंडल का यह अंदाज उनके पुराने वायरल वीडियो से काफी अलग है, क्योंकि इस बार वह गाना गाने के बजाय डांस करती दिख रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं.

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तेरी चुनरिया दिल ले गई पर जमाया रंग

वीडियो में बैकग्राउंड में तेरी चुनरिया दिल ले गई गाना सुनाई देता है, जिस पर रानू मंडल डांस करती नजर आती हैं. यह वही गाना है जो लंबे समय से लोगों के बीच पसंद किया जाता रहा है और सोशल मीडिया पर भी इस पर कई डांस और गाने के वीडियो इस गाने पर सामने आते रहते हैं. रानू मंडल के साथ लोगों का डांस इस पुराने गाने को एक बार फिर चर्चा में ले आया है.

लोगों ने कमेंट कर क्या कहा?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई रानू मंडल के डांस को लेकर मजेदार कमेंट कर रहा है तो कोई उनके पुराने वायरल दिनों को याद कर रहा है. एक यूजर ने कहा पुराने लोग वापस लौट आए. वहीं एक यूजर कहता है की अब सोशल मीडिया पर यही फेमस होंगे. एक यूजर ने कमेंट किया की 2024 के पुराने दिन लौट आएं. कुछ लोग कह रहे हैं कि रानू मंडल अब भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना जानती हैं, वहीं कुछ यूजर्स उनके नए अंदाज पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ऐसे मिली थी रानू मंडल को पहचान

रानू मंडल को साल 2019 में रेलवे स्टेशन पर ‘एक प्यार का नगमा है’ गाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी पहचान मिली थी. इसके बाद उनकी आवाज की चर्चा देशभर में हुई और उन्हें बॉलीवुड में गाने का मौका भी मिला. उनकी कहानी सोशल मीडिया की ताकत का एक उदाहरण बन गई, जहां एक साधारण वीडियो ने उन्हें रातोंरात लोगों के बीच पहचान दिला दी.

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