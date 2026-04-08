जिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स

जंगल में शेर या बाघ को देखना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. लेकिन जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, तो यही रोमांच किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है. इन दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को डरा भी दिया है और गुस्सा भी दिलाया है. वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, वह सिर्फ एक सफारी नहीं, बल्कि लापरवाही की हद पार करने जैसा है.

बाघ को चारों तरफ से घेर लिया

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाघ जंगल के रास्ते पर खड़ा है, लेकिन उसके चारों तरफ सफारी जीप्स की लाइन लग गई है. जीप्स इतनी ज्यादा हैं कि बाघ के पास निकलने की जगह ही नहीं बची. ऐसा लग रहा है जैसे उसे जानबूझकर घेर लिया गया हो. जैसे-जैसे और गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, हालात और खराब होते जाते हैं. पूरा रास्ता जाम जैसा हो जाता है. कुछ लोग तो खुद ही गाड़ियों को रोकने और चलाने का इशारा करते नजर आते हैं. यह नजारा किसी जंगल का नहीं, बल्कि शहर के ट्रैफिक जैसा लगने लगता है.

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खतरे के बीच फोटो खींचते रहे लोग

सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक स्थिति के बीच भी लोग फोटो और वीडियो बनाने में लगे रहे. विदेशी और भारतीय पर्यटक बाघ के बेहद करीब से तस्वीरें लेने की कोशिश करते दिखे. लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब किसी जंगली जानवर को इस तरह घेर लिया जाता है, तो वह खुद को खतरे में महसूस करता है. ऐसे में वह कभी भी आक्रामक हो सकता है. अगर बाघ अचानक हमला कर देता, तो वहां मौजूद कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

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भड़के यूजर्स, बोले वो बाघ है कुत्ता नहीं

वीडियो को monty_thetraveller नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इंसान भीड़ में हो तो अपनी हैसियत भूल जाता है. एक और यूजर ने लिखा...भाई वो बंदर या कुत्ता नहीं है, बाघ है, जान ले लेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही वजह है कि बाघ हमला कर देता है.

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