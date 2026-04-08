हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स

जिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाघ जंगल के रास्ते पर खड़ा है, लेकिन उसके चारों तरफ सफारी जीप्स की लाइन लग गई है. जीप्स इतनी ज्यादा हैं कि बाघ के पास निकलने की जगह ही नहीं बची.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 08 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

जंगल में शेर या बाघ को देखना जितना रोमांचक होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है. लेकिन जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, तो यही रोमांच किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है. इन दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को डरा भी दिया है और गुस्सा भी दिलाया है. वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, वह सिर्फ एक सफारी नहीं, बल्कि लापरवाही की हद पार करने जैसा है.

बाघ को चारों तरफ से घेर लिया

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बाघ जंगल के रास्ते पर खड़ा है, लेकिन उसके चारों तरफ सफारी जीप्स की लाइन लग गई है. जीप्स इतनी ज्यादा हैं कि बाघ के पास निकलने की जगह ही नहीं बची. ऐसा लग रहा है जैसे उसे जानबूझकर घेर लिया गया हो. जैसे-जैसे और गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, हालात और खराब होते जाते हैं. पूरा रास्ता जाम जैसा हो जाता है. कुछ लोग तो खुद ही गाड़ियों को रोकने और चलाने का इशारा करते नजर आते हैं. यह नजारा किसी जंगल का नहीं, बल्कि शहर के ट्रैफिक जैसा लगने लगता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Monty Bhatt (@monty_thetraveller)

खतरे के बीच फोटो खींचते रहे लोग

सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक स्थिति के बीच भी लोग फोटो और वीडियो बनाने में लगे रहे. विदेशी और भारतीय पर्यटक बाघ के बेहद करीब से तस्वीरें लेने की कोशिश करते दिखे. लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जब किसी जंगली जानवर को इस तरह घेर लिया जाता है, तो वह खुद को खतरे में महसूस करता है. ऐसे में वह कभी भी आक्रामक हो सकता है. अगर बाघ अचानक हमला कर देता, तो वहां मौजूद कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

भड़के यूजर्स, बोले वो बाघ है कुत्ता नहीं

वीडियो को monty_thetraveller नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इंसान भीड़ में हो तो अपनी हैसियत भूल जाता है. एक और यूजर ने लिखा...भाई वो बंदर या कुत्ता नहीं है, बाघ है, जान ले लेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही वजह है कि बाघ हमला कर देता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
जिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो, वीडियो वायरल
छात्र ने सबके सामने टीचर के पेट में मारा मुक्का, वीडियो देख यूजर्स बोले- इनको इनकी छड़ी लौटा दो
ट्रेंडिंग
सायरन बजा तो खाना छोड़ बंकर में छिपे लोग, इजरायल में भारतीय महिला का वीडियो देख कांप उठेंगे आप
सायरन बजा तो खाना छोड़ बंकर में छिपे लोग, इजरायल में भारतीय महिला का वीडियो देख कांप उठेंगे आप
ट्रेंडिंग
स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मां की कब्र पर पहुंचे मासूम, फिर यूं लगाई पुकार, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मां की कब्र पर पहुंचे मासूम, फिर यूं लगाई पुकार, वीडियो देख रो पड़ेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पांच हफ्ते बाद 40वें दिन सीजफायर, लाखों बेघर, हजारों मारे गए, पढ़ें ईरान-अमेरिका और इजरायल जंग की पूरी टाइमलाइन
पांच हफ्ते बाद 40वें दिन सीजफायर, लाखों बेघर, हजारों मारे गए, पढ़ें ईरान-अमेरिका जंग की पूरी टाइमलाइन
बिहार
Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा
बिहार में नए CM के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा
विश्व
Iran-US Ceasefire: 'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
'नहीं टिकेगा सीजफायर, अगर...', जिस अधिकारी ने छोड़ा था जंग पर ट्रंप का साथ, उसने दी अमेरिका को चेतावनी
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपना लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Vaccination: इन बीमारियों की वैक्सीन एकदम फ्री लगाती है सरकार, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
इन बीमारियों की वैक्सीन एकदम फ्री लगाती है सरकार, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
खाली खेतों में बरसेगा पैसा, गर्मी में मॉडर्न तरीके से लगाएं यह फसल, होगा मोटा मुनाफा
खाली खेतों में बरसेगा पैसा, गर्मी में मॉडर्न तरीके से लगाएं यह फसल, होगा मोटा मुनाफा
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget