हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसिर पे घूंघट और कमर पर राजस्थानी लहंगा! फिर भाभियों ने डांस फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो देख चौंक उठे लोग

सिर पे घूंघट और कमर पर राजस्थानी लहंगा! फिर भाभियों ने डांस फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो देख चौंक उठे लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों भाभियां पारंपरिक राजस्थानी लिबास में सजी हैं. एक ने नारंगी लहंगा-चोली और दूसरी ने गहरे रंग की स्कर्ट के साथ सुनहरी चुनरी ओढ़ रखी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो छा जाता है लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है. मंच पर रंग-बिरंगी लाइटों और तेज म्यूजिक के बीच भाभियों का ऐसा डांस सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. ठुमकों की ऐसी बरसात हुई है कि लोग वीडियो बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं. भाभियों की पारंपरिक ड्रेस, हाथों की लचक और अदाओं की नजाकत ने डांस फ्लोर को सचमुच आग लगा दी है. यह नजारा किसी शादी या पारिवारिक समारोह का लग रहा है लेकिन जिस अंदाज में दोनों भाभियों ने मंच पर अपना जलवा बिखेरा, उसने पूरे माहौल को उत्सव से भी ज्यादा खास बना दिया.

डीजे पर भाभियों ने राजस्थानी गानों पर मचाया गदर!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों भाभियां पारंपरिक राजस्थानी लिबास में सजी हैं. एक ने नारंगी लहंगा-चोली और दूसरी ने गहरे रंग की स्कर्ट के साथ सुनहरी चुनरी ओढ़ रखी है. चेहरे पर हल्का सा घूंघट और हाथों की नरमी के बीच उनके ठुमके किसी फिल्मी गाने की याद दिलाते हैं. जैसे ही तेज बीट्स बजते हैं, दोनों डांस फ्लोर पर एक साथ हरकत करती हैं और उनके मूव्ज देखकर पीछे खड़े लोग भी झूमने लगते हैं. इस वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा भाभियों की ड्रेसिंग स्टाइल और आत्मविश्वास भरे डांस मूव्ज की हो रही है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स का बन गया दिन, खूब ली मौज

सोशल मीडिया यूजर्स लगातार तारीफों की झड़ी लगा रहे हैं. कोई कह रहा है कि "भाभियों ने स्टेज हिला दिया", तो कोई लिख रहा है "इनका डांस बॉलीवुड हीरोइनों को टक्कर दे रहा है". वहीं कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पारिवारिक फंक्शन में इतना प्रोफेशनल और एनर्जेटिक डांस देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा. वीडियो को mann ki baatten नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 07 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Bhabhi Ka Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? एक्टर ने बताया चौंकाने वाला किस्सा
कैसे हुई थी नागा चैतन्य की शोभिता धुलिपाला से पहली मुलाकात? हैरान कर देगा किस्सा
जनरल नॉलेज
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
कितनी जीत दर्ज करने के बाद किसी टीम को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का मौका? जान लें ICC का नियम
यूटिलिटी
Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?
ट्रैवल
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
बिंदी-चूड़ी, सूट से लेकर साड़ी तक... एक ही जगह पर मिलेगा करवाचौथ का सामान, ये हैं दिल्ली के बेस्ट मार्केट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget