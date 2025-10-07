सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो छा जाता है लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है. मंच पर रंग-बिरंगी लाइटों और तेज म्यूजिक के बीच भाभियों का ऐसा डांस सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. ठुमकों की ऐसी बरसात हुई है कि लोग वीडियो बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं. भाभियों की पारंपरिक ड्रेस, हाथों की लचक और अदाओं की नजाकत ने डांस फ्लोर को सचमुच आग लगा दी है. यह नजारा किसी शादी या पारिवारिक समारोह का लग रहा है लेकिन जिस अंदाज में दोनों भाभियों ने मंच पर अपना जलवा बिखेरा, उसने पूरे माहौल को उत्सव से भी ज्यादा खास बना दिया.

डीजे पर भाभियों ने राजस्थानी गानों पर मचाया गदर!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों भाभियां पारंपरिक राजस्थानी लिबास में सजी हैं. एक ने नारंगी लहंगा-चोली और दूसरी ने गहरे रंग की स्कर्ट के साथ सुनहरी चुनरी ओढ़ रखी है. चेहरे पर हल्का सा घूंघट और हाथों की नरमी के बीच उनके ठुमके किसी फिल्मी गाने की याद दिलाते हैं. जैसे ही तेज बीट्स बजते हैं, दोनों डांस फ्लोर पर एक साथ हरकत करती हैं और उनके मूव्ज देखकर पीछे खड़े लोग भी झूमने लगते हैं. इस वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा भाभियों की ड्रेसिंग स्टाइल और आत्मविश्वास भरे डांस मूव्ज की हो रही है.

Bhabhi ka dance pic.twitter.com/EkJ3p5qsrD — mann ki baatten (@Mn0654) February 16, 2025

यूजर्स का बन गया दिन, खूब ली मौज

सोशल मीडिया यूजर्स लगातार तारीफों की झड़ी लगा रहे हैं. कोई कह रहा है कि "भाभियों ने स्टेज हिला दिया", तो कोई लिख रहा है "इनका डांस बॉलीवुड हीरोइनों को टक्कर दे रहा है". वहीं कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पारिवारिक फंक्शन में इतना प्रोफेशनल और एनर्जेटिक डांस देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा. वीडियो को mann ki baatten नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

