आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी लाइन से अलग हटकर डिलीवरी पार्टनर के अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस दौरान राघव चड्ढा भारत की क्विक-कॉमर्स कंपनी ब्लिंकइट की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि राघव चड्ढा एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर सवार होते हैं और पार्सल बांटने के लिए रवाना हो जाते हैं. अब यूजर्स उनके इस अंदाज को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

डिलीवरी पार्टनर बने राघव चड्ढा

दरअसल, सोमवार को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो में राघव चड्ढा ब्लिंकइट डिलीवरी पार्टनर बनकर लोगों के घर पर पार्सल डिलीवर करते दिखाई दे रहे हैं. राघव चड्ढा वीडियो में ब्लिंकइट की ड्रेस पहनकर हेलमेट लगाते हैं और डिलीवरी बैग टांगकर स्कूटी पर सवार होकर लोगों के घरों की ओर पार्सल बांटने के लिए रवाना हो जाते हैं. आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि वो डिलीवरी पार्टनर को होने वाली समस्याओं को जान सकें. वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि बोर्डिंग रूम से दूर, जमीनी स्तर पर. मैंने उनका दिन जिया है.

डिलीवरी पार्टनर की परेशानियों को लेकर पहले भी आवाज उठा चुके हैं राघव

आपको बता दें कि इससे पहले भी राघव चड्ढा राज्यसभा में डिलीवरी की 10 मिनट वाली पॉलिसी के खिलाफ बोल चुके हैं. उनका कहना है कि जल्दबाजी में डिलीवरी पार्टनर खुद भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी यह खतरा है जो सड़कों पर चलते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, साथ रहने से ही परेशानी पता लगती है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जमकर शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...राघव चड्ढा को दिल से सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...नेता हो तो ऐसा, जमीनी स्तर पर उतर कर काम किया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...राघव चड्ढा ने ये कदम सही उठाया है, परेशानी साथ रहने से ही पता चलती है.

