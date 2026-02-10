Video: कार पर नहीं 'मौत' पर लगाया ब्रेक! सड़क पर गिरे युवक के सिर पर आ खड़ा हुआ काल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कार पर नहीं 'मौत' पर लगाया ब्रेक! सड़क पर गिरे युवक के सिर पर आ खड़ा हुआ काल

Viral Video: पंजाब में सड़क हादसे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूटर सवार शख्स संतुलन खो बैठने की वजह से बीच सड़क पर गिर जाता है और पीछे से कार आ जाती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: पंजाब से सामने आए एक वीडियो ने सड़क पर पल-भर में बदलते हालात और ड्राइवर की सूझबूझ की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं. अक्सर सड़क पर कुछ पल की चूक जानलेवा साबित हो जाती है, लेकिन इस मामले में सतर्कता और सूझबूझ ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया. वीडियो में दिखता है कि स्कूटर पर सवार एक युवक अचानक अपना संतुलन खो बैठता है और सड़क पर गिर जाता है.

युवक के गिरते ही पीछे से तेज रफ्तार में आ रही टोयोटा फॉर्च्यूनर उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी. हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे, लेकिन फॉर्च्यूनर चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए. गनीमत रही कि स्कूटर सवार को केवल मामूली चोटें आईं. यह एक ऐसा पल था, जहां कुछ सेकंड की देरी किसी की जान ले सकती थी, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

कैसे हुआ हादसा?

वीडियो के मुताबिक, स्कूटर सवार युवक सड़क पर चलते हुए अचानक लड़खड़ा जाता है और स्कूटर समेत गिर पड़ता है. पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी होती है. इसी दौरान कार चालक ने तुरंत ब्रेक लगाए और वाहन को नियंत्रित कर लिया. यही त्वरित फैसला युवक की जान बचाने का कारण बना.

ड्राइवर की सूझबूझ बनी जीवनरक्षक

फॉर्च्यूनर चालक की मौजूदगी और सतर्कता ने इस घटना को महज एक डरावने पल तक सीमित कर दिया. युवक को केवल मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित रहा. यह मामला साफ दिखाता है कि सड़क पर सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी कितना जरूरी है. सोशल मीडिया पर लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, “एक बार लिखा जाने पर उसे मिटाया नहीं जा सकता… फॉर्च्यूनर ड्राइवर की सूझबूझ ने एक जान बचाई. यकीनन ब्रेक लगाने के बाद भी ड्राइवर सोच रहा होगा कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “स्कूटर सवार और कार चालक दोनों ही भाग्यशाली रहे. अगर हादसा हो जाता, तो निर्दोष कार चालक को जीवन भर अपराधबोध रहता.”

Published at : 10 Feb 2026 02:42 PM (IST)
