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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पंचर वाले ने पत्नी के साथ सड़क किनारे मनाया बेटी का बर्थ डे, वीडियो देख खुश हो गया इंटरनेट समाज

Viral Video: पंचर वाले ने पत्नी के साथ सड़क किनारे मनाया बेटी का बर्थ डे, वीडियो देख खुश हो गया इंटरनेट समाज

Viral Video: सड़क किनारे बेटी का जन्मदिन मनाते एक गरीब परिवार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. छोटी सी खुशी, परिवार का प्यार और चेहरे की मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 24 May 2026 05:54 PM (IST)
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Viral Video: आज के समय में लोग खुश रहने के लिए बड़े घर, महंगी गाड़ी और ढेर सारे पैसों को जरूरी मानते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस वीडियो में एक पंचर बनाने वाला अपनी पत्नी, बेटे और छोटी बेटी के साथ सड़क किनारे बेटी का जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा है.

ना कोई बड़ा होटल, ना महंगा केक और ना ही चमक-दमक, फिर भी इस छोटे से परिवार के चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही थी कि इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल पिघल गया. वीडियो देखने वाले लोग कह रहे हैं कि असली खुशी पैसों में नही, बल्कि अपने लोगों के साथ में होती है.

छोटी सी पार्टी में दिखा बड़ा प्यार

वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार सड़क किनारे बहुत साधारण तरीके से बेटी का बर्थ डे मना रहा है. पिता पंचर बनाने का काम करता है, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उसने अपने हिसाब से छोटी सी तैयारी की. मां भी पूरे प्यार और मुस्कान के साथ अपने बच्चों के साथ खड़ी नजर आई. वहीं परिवार का छोटा बेटा भी इस खास पल का हिस्सा बना दिखाई दिया. बेटी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसके लिए यही पल सबसे खास है. इस वीडियो ने लोगों को यह एहसास कराया कि अगर परिवार साथ हो और रिश्तों में प्यार हो, तो छोटी-छोटी चीजें भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती हैं.

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लोगों ने कहा- असली अमीरी यही है

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट करके इस परिवार की खूब तारीफ की. किसी ने लिखा, “कम पैसों में भी खुश.” तो किसी ने कहा, “दुनिया में ऐसा परिवार और प्यार बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है.” कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में ऐसा प्यार और भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा, “पत्नी अगर वफादार मिल जाए तो परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहता है.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लोग बड़ी जिंदगी मिलने के बाद भी दुखी रहते हैं, लेकिन इस परिवार को देखकर लगता है कि सच्ची खुशी दिल से जीने में है.

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Published at : 24 May 2026 05:54 PM (IST)
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