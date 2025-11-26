भारत की सबसे बेकार डिग्री पर लोगों ने दिए मजेदार जवाब- वीडियो देख हो न जाना अंडरएस्टीमेट

किसी भी तरह की पढ़ाई करने का केवल एक मतलब आज के लिए रह गया है कि बस कैसे भी करके डिग्री मिल जाए. सीखने और समझने की चाहत आज की जनरेशन में उतनी नजर नहीं आती जो 20वीं सदी में थी. शिक्षा का स्तर भले ही बढ़ गया हो लेकिन भारत की कुछ डिग्रियों को लेकर स्टूडेंट्स आज भी नकारात्मक सोचते हैं और ऐसा हम नहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक मजेदार वीडियो चीख चीखकर कह रहा है. आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ है इस मजेदार वीडियो में.

भारत की सबसे बेकार डिग्री को लेकर हुआ सवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुथ लोग पब्लिक में खड़े यूथ से भारत की सबसे बेकार डिग्री को लेकर सवाल पूछते हैं जिसके बाद लोगों के मजेदार रिएक्शन के साथ मजेदार जवाब भी सामने आते हैं. जब कुछ लड़कियों के ग्रुप से पूछा जाता है कि भारत की सबसे बेकार डिग्री कौनसी है तो जवाब आता है कि बीबीए सबसे बेकार डिग्री है. इसके बाद कैमरा आगे बढ़ता है और सवाल वही पूछा जाता है. इसके बाद कुछ लोग बीकॉम कहते हैं तो कुछ वही बीबीए को दोषी ठहराते हैं. एक लड़की तो कहती है कि बीबीए सबसे बेकार डिग्री इसलिए है क्योंकि उसे जॉब ही नहीं मिली.

सामने आए लोगों के मजेदार जवाब

इसके बाद कुछ और लोगों से जब पूछा जाता है तो कुछ बीए इन इंग्लिश को सबसे बेकार डिग्री बताते हैं तो कुछ मास कॉम को. एक लड़का तो यहां तक कह देता है कि एमबीए भारत की सबसे बेकार डिग्री है. जिसके बाद पूछने वाले भी हैरान रह जाते हैं. हालांकि लोगों का कहना है कि बीबीए, एमकॉम, एमबीए तो ठीक है लेकिन बीकॉम तो हमेशा ही भारत की सबसे बेकार डिग्रियों में आती रही है.

यूजर्स बोले, पढ़ाई ठीक से की होती तो ऐसा नहीं बोलते

वीडियो को open_challange143 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डिग्री सब अच्छी होती है, शिक्षा कभी बुरी नहीं होती. एक और यूजर ने लिखा...एमबीए करके मैं आज लाखों की सैलरी पा रहा हूं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है इन लोगों ने पढ़ाई ठीक से नहीं की.

