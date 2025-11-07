Video: बाल पकड़ घसीटा-कमर में मारे डंडे, भूत-पिशाच के नाम पर महिलाओं के साथ दरिंदगी, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मंदिर में बालाजी के भगत कहलाने वाले शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स महिलाओं को बुरी तरह पीटता नज़र आ रहा है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: आज जहां विज्ञान और समझदारी के जमाने की बात होती है, वहीं आज भी कई जगह अंधविश्वास की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में भगवान का भगत खुद को भूत भगाने वाला बताता है और महिलाओं पर अत्याचार करता है.
भगत ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला जमीन पर बैठी है और उसके आसपास कई लोग जमा हैं. भगत उसके बाल पकड़कर गोल-गोल घुमाता है. वहां मौजूद लोग भी बिना कुछ कहे बस देख रहे हैं, कोई पूजा-पाठ कर रहा है तो कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा है. महिला दर्द से तड़पती दिख रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा.
थोड़ी देर बाद भगत वहां मौजूद दूसरी महिला के पास जाता है. वीडियो में साफ दिखता है कि वह महिला को डंडे से मारता है. भगत बार-बार कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करता है और महिला को पीटता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगती है. यह पूरा दृश्य देखकर कई लोगों का मन विचलित हो गया.
ये धर्म नहीं, धंधा है- यूजर्स बोले
वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर गुस्सा जताया है. किसी ने लिखा कि ये धर्म नहीं, धंधा है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि अगर किसी को बीमारी है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, भगत के पास नहीं. कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब आसपास इतने लोग मौजूद थे तो किसी ने इस बर्बरता को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कहां का है, लेकिन यह जरूर तय है कि ऐसे दृश्य आज के दौर में समाज के लिए शर्मनाक हैं.
