कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल

कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल

वीडियो की शुरुआत में शख्स धोती पहने हुए आराम से कुत्ते का हाथ थामकर डांस फ्लोर जैसा माहौल बना देता है. जैसे ही वह डांस करना शुरू करता है, कुत्ता भी जोश में आकर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Sep 2025 09:03 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग हैरान भी होते हैं और मुस्कुराने पर मजबूर भी. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इंसान और जानवर का अनोखा रिश्ता डांस के जरिए सामने आया है. वीडियो में एक शख्स अपने पॉमेलियन कुत्ते के साथ रात के वक्त डांस करता हुआ दिखाई देता है. ये डांस इसलिए खास है क्योंकि इसमें कुत्ते ने जो भूमिका निभाई है वो सबसे हटकर है. वीडियो देखने के बाद आप भी कुर्सी की पेटी खोल भांगड़ा करने लगेंगे.

डोगेश ने किया भांगड़ा

वीडियो की शुरुआत में शख्स धोती पहने हुए बड़े आराम से कुत्ते का हाथ थामकर डांस फ्लोर जैसा माहौल बना देता है. जैसे ही वह डांस करना शुरू करता है, पॉमेलियन कुत्ता भी जोश में आकर अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता है और कदम से कदम मिलाने लगता है. ये नजारा इतना प्यारा और मजेदार है कि देखने वाले अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते. जैसे-जैसे गाना बजता है, शख्स और कुत्ते की जोड़ी एक ताल में डांस करने लगती है. कुत्ता दो टांगो पर खड़ा होकर ऐसे डांस कर रहा है मानों भांगड़ा कर रहा हो. कुत्ते का बैलेंस, एक्सप्रेशन और एनर्जी देखकर यूजर्स दंग रह गए हैं. इतना ही नहीं, वीडियो को लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

देखते रह गए यूजर्स

वीडियो को @rareindianclips नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह ये कुत्ता तो भांगड़ा भी करता है. एक और यूजर ने लिखा...इस कुत्ते का डांस देख दिल गार्डन गार्डन हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही तो इंसानियत का धर्म है, ऐसे वीडियो देख अच्छा लगता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

Published at : 28 Sep 2025 09:03 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Dogesh Ka Dance
