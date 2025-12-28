शादी जिंदगी का सबसे खास मौका माना जाता है. हर कपल चाहता है कि इस दिन की हर मुस्कान, हर रस्म और हर खूबसूरत पल हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद हो जाए. यही वजह है कि शादी में फोटोग्राफी और वीडियो शूट पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं. लेकिन सोचिए अगर जिंदगी भर की यादों को संजोने वाला फोटो एल्बम ही राख में बदल जाए तो क्या होगा. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ गुस्से में भी नजर आ रहे हैं.

पेमेंट नहीं होने पर फोटोग्राफर ने जलाया एल्बम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक सड़क किनारे अलाव जलाए बैठे हैं और उसी आग में शादी का फोटो एल्बम एक-एक करके झोंका जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह एल्बम किसी दूल्हा-दुल्हन की शादी का है. मामला तब बिगड़ा जब शादी की फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर को उसकी मेहनत की पूरी रकम नहीं दी गई. आरोप है कि कई बार मांग करने के बावजूद दूल्हा-दुल्हन या उनके परिजनों ने फोटोग्राफर को भुगतान नहीं किया. इससे नाराज होकर फोटोग्राफर ने गुस्से में आकर शादी की सारी तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया.

पोस्ट शेयर करते हुए लिखा मैसेज

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एल्बम में दूल्हा-दुल्हन की मुस्कुराती हुई तस्वीरें, रस्मों के खास पल और रंगीन पन्ने मौजूद हैं. लेकिन कुछ ही पलों में वही यादें जलकर राख हो जाती हैं. वीडियो में मौजूद लोग भी इस नजारे को देखकर सन्न रह जाते हैं. पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया..."फोटोग्राफर के साथ ऐसा मत करो कि बाद में एल्बम का ये हाल करना पड़े"

यूजर्स बोले, खुद का नुकसान कर बैठे

वीडियो को princekumhar633 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उन लोगों का कुछ नहीं गया, नुकसान तुम्हारा हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो लास्ट ऑप्शन रखना था भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ने बिल्कुल ठीक किया.

