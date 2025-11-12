Madurai News: सड़क पर एक पल की चूक कभी-कभी बड़े हादसे में बदल जाती है. तमिलनाडु के मदुरै जिले से ऐसा ही दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक पेट्रोल टैंकर लॉरी और सरकारी बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन हाईवे से नीचे जा गिरे. हादसा पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बैलेंस बिगड़ने से दोनों वाहन हाईवे से नीचे गिरे

यह दर्दनाक हादसा मदुरै–दिंडीगुल नेशनल हाईवे के कट्टक्कुलम इलाके के पास हुआ. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेट्रोल टैंकर तेज रफ्तार में हाईवे पर जा रहा था. साइड से बिना बॉडी फ्रेम वाली सरकारी बस आ रही थी. ओवरटेक करने की कोशिश में दोनों वाहनों की टक्कर हो जाती है. टक्कर इतनी भयानक थी कि टैंकर और बस दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वे सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरे.

🚨TamilNadu Madurai



A major accident occurred near Kattakkulam area on the Madurai–Dindigul National Highway, where a petrol tanker lorry collided with a state-run bus without its body frame.

CCTV footage of the incident has surfaced. pic.twitter.com/Qwm6U99pu2 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 11, 2025

टक्कर के बाद का दृश्य काफी डरावना था. पेट्रोल टैंकर सड़क किनारे पलट गया और उसमें से धुआं उठने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई.

पेट्रोल टैंकर को बड़ी क्रेनों की मदद से उठाया गया

CCTV फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि टैंकर को बाद में तीन बड़ी क्रेनों की मदद से उठाया गया. बस के नीचे गिरने के बाद उसमें बैठा ड्राइवर जोर से सीट से गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत ड्राइवर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

गनीमत यह रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, वरना यह दुर्घटना बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी क्योंकि टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ था. अगर उसमें आग लग जाती तो आसपास का इलाका भी प्रभावित हो सकता था. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किसकी गलती से हुआ.