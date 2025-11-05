Social Media Viral Video: आजकल रोज कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कहीं इंसान जान बचाते दिखते हैं तो कहीं जानवर इंसानियत की मिसाल पेश कर जाते हैं. इसी तरह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पालतू कुत्ते ने बिल्कुल फरिश्ते की तरह अपने मालिक के बच्चे की जान बचा ली.

आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक महिला काम में व्यस्त थी और उसके बच्चे उसके पास ही खेल रहे थे. पास में ही उनका पालतू कुत्ता भी बैठा हुआ नजर आता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी अचानक एक बच्चा सड़क की ओर जाने लगता है. बच्चा जैसे ही रास्ते की तरफ बढ़ता है, एक आवारा कुत्ता तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है.

आवारा कुत्ता बच्चे को धक्का देकर सड़क पर गिरा देता है. बच्चे को गिरा हुआ देखकर पलभर के लिए माहौल तनाव भरा हो जाता है. लेकिन इस बीच जो हुआ, उसने हर किसी का दिल जीत लिया.

बच्चे को बचाने बिजली की तरह दौड़ा पालतू कुत्ता

जैसे ही बच्चा गिरता है, पास में बैठा पालतू कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो जाता है और बिजली की तरह दौड़ते हुए आवारा कुत्ते पर हमला कर देता है. पालतू कुत्ता जोर से भौंकते हुए और दांत दिखाकर आवारा कुत्ते को पीछे धकेल देता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है, तभी महिला और परिवार के बाकी परिजन भी दौड़कर बच्चे को उठा लेते हैं. बच्चा हल्का डरा हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है.

डॉग नहीं, ये असली बॉडीगार्ड है- यूजर ने किया कमेंट

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पालतू कुत्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जो इंसान नहीं कर पाता, वो ये वफादार दोस्त कर दिखाते हैं. दूसरे ने लिखा डॉग नहीं, ये असली बॉडीगार्ड है.