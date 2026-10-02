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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसड़क बनाने के लिए डाली गई सीमेंट ही चोरी कर गए लोग, वीडियो वायरल 

सड़क बनाने के लिए डाली गई सीमेंट ही चोरी कर गए लोग, वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग ताजी बनी सड़क का सीमेंट चोरी कर अपने घर ले जाते हुए दिख रहे हैं. यूजर्स इस वीडियो को देख गुस्से में हैं और सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 06:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई अपनी हरकतों से हंसाता है तो कभी किसी की हरकत देख यूजर्स भड़क जाते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोगों ने कुछ ऐसा कि यूजर्स हैरान रह गए.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग सड़क बनाने के लिए डाली गई सीमेंट चोरी करते हुए दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिहार का है. यूजर्स इस हरकत पर भड़क गए हैं और सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

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सड़क बनाने के लिए डाली गई थी सीमेंट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो एक सड़क का है, जिस पर ताजी सीमेंट डाली गई है. कैप्शन और सड़क की हालत देखकर लग रहा है कि यह सड़क पहले टूटी हुई थी, जिसके बाद इसे बनाने के लिए इस पर सीमेंट और कंक्रीट का मसाला डाला गया है. वीडियो के दूसरे पार्ट में उसी सड़क के पास कुछ लोग  सीमेंट चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

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सीमेंट अपने घर ले गए लोग

वीडियो के अगले पार्ट में जो कुछ दिख रहा है, उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा और इस तरह की हरकत पर हैरानी भी जताएगा. दरअसल, ताजी बनी सड़क का सीमेंट कुछ लोग चोरी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग फावड़े व अन्य चीजों से ताजी सड़क का सीमेंट निकाल कर तसले और टब में ले जाते दिख रहे हैं. वीडियो में बताया गया है कि स्थानीय लोग सड़क सूखने से पहले ही उसका सीमेंट अपने घर उठा ले गए और इसे घर पर कई तरह की चीजों की मरम्मत में इस्तेमाल कर डाला. 

वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की हरकत पर सिविक सेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि ऐसे में ठेकेदार को पुलिस बुला लेनी चाहिए थी. वहीं एक यूजर लिखता है कि एक तो सड़क टाइम पर नहीं बनती और जब बनती है तो सीमेंट ही चोरी हो जाता है. 

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About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 06:33 PM (IST)
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