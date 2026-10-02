पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई कोशिशों का स्वागत करते हुए उनकी सराहना की, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी सराहना का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से पीएम मोदी के वैश्विक शांति के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है.

इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (2 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पुतिन का यह बयान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक शांति के लिए एक भरोसेमंद आवाज के तौर पर उभरा है.

भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को नई पहचान दी- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘युद्ध, संघर्ष और अशांति के दौर में मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि समाधान युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाले जाते हैं.’ इस दौरान उन्होंने युद्ध और आपदाओं के दौरान भारत की तरफ से दी जाने वाली मदद का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को दर्शाता है.’

The Russian President Shri Vladimir Putin’s appreciation of PM Shri @narendramodi Ji’s tireless efforts towards global peace brings immense pride to every Indian. His statement, which coincides with the Jayanti of Mahatma Gandhi Ji, who gave the world the message of peace and… pic.twitter.com/m1ewbaJsnh — Amit Shah (@AmitShah) October 2, 2026

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हमेशा युद्ध या आपदा की स्थिति में मदद के लिए आगे बढ़कर हमारी कालजयी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम को नई पहचान दी है. यही कारण है कि आज जब दुनिया किसी भी वैश्विक संकट या आपदा का सामना करती है, तब भारत की आवाज का महत्व बहुत ज्यादा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बात को भी पूरी गंभीरता के साथ सुना जाता है.’

PM मोदी की तारीफ में क्या बोले राष्ट्रपति पुतिन?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (1 अक्टूबर, 2026) को पीएम मोदी के कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी के पास शांतिपूर्ण रूप से समाधान करने के लिए काफी अच्छे विचार हैं. दरअसल, एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं, जो हमारे बहुत अच्छे और दोस्ताना संबंधों के साथ-साथ निजी रूप से अच्छे संबंध होने के बावजूद लगातार यूक्रेन में युद्ध और संघर्ष को खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं और इस बारे में सवाल करते हैं.’

पुतिन ने कहा, ‘जब भी हमारी मुलाकात होती है, तब वो हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं. उनकी इसमें बहुत रुचि है और सभी पक्षों की तरफ से स्वीकार किए जाने वाले समाधान को खोजने के लिए उनके पास बहुत अच्छे विचार हैं. इस लिहाज से, पीएम मोदी स्वाभाविक रूप से न्यूट्रल रुख रखते हैं, लेकिन युद्ध को खत्म करने में उनकी रुचि है.’

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