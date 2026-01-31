Zero Civic Sense Viral video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे से जुड़े कई वीडियो आए दिन वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हाईवे के बीचों-बीच फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि ये लोग सड़कों पर बैठकर ट्रैफिक की अनदेखी कर रहे हैं और पल भर की खुशी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं. लोग वैसे तो इसे मेमोरेबल अनुभव मान सकते हैं, लेकिन सच में यह गंभीर खतरे की घंटी है. सड़क पर फोटो खींचने का यह तरीका न केवल उनके जान के लिए खतरा है बल्कि अन्य राहगीरों और ड्राइवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है.

"Marna hai kya, road pe gaadi na chalayein?"



~"itna bada khaali road nahi dikhta kya?"



This is the civic sense of our so-called educated ganwars clicking photos right in the middle of roads/highways.



if any accident happens everyone will only blame the drivers. pic.twitter.com/tOSio0F6eA — DEEWAN. (@Spoof_Junkey) January 31, 2026

शिक्षा और जागरूकता चुनौती- वायरल वीडियो

इस घटना को सोशल मीडिया @Spoof_Junkey ने साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, क्या वास्तव में हमारी शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का स्तर सुधार हुआ है? इन लोगों को आमतौर पर शिक्षित माना जाता है, लेकिन उनका यह व्यवहार इसे चुनौती देता है.

इतना बड़ा खाली रोड नहीं दिखता क्या? और मारना है क्या, रोड पे गाड़ी न चलाएं? जैसे तंज भरे संवाद यह दिखाते हैं कि लोग सड़क सुरक्षा नियमों और सामान्य नागरिक जिम्मेदारी को हल्के में ले रहे हैं. इस तरह की लापरवाही से न केवल दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, बल्कि समाज में असुरक्षा और अव्यवस्था की भावना भी बढ़ती है.

सोशल मीडिया पर चेतावनी और मजाक- यूजर्स

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स के कमेंट्स की सैलाब आ गई है. एक यूजर ने चेतावनी दी है कि आज की दुनिया में कंटेंट ही निर्णायक बन गया है, और लोग एक क्लिक या वायरल वीडियो के लिए अपनी सुरक्षा, सम्मान और जान तक खतरे में डाल रहे हैं. उन्होंने आगे लिखा कि अशिक्षा की वजह से लोग अपनी गलतियों को सही मानते हैं, और इसका समाधान समय पर शिक्षा है, जिससे सभी को ज्ञान और समझ मिल सके.

वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लोगों की लापरवाही पर ध्यान आकर्षित किया, जैसे सड़क दिखाई नहीं दे रही क्या? और हाईवे है तो क्या, रास्ता नहीं दिख रहा?