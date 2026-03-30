प्रयागराज से एक ऐसा भावुक वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू लिया है. यूपी पीसीएस 2024 में सफलता हासिल करने वाले आनंद राज सिंह जब नायब तहसीलदार बने, तो उन्होंने अपनी खुशी और भावनाओं को सीधे भगवान के चरणों में व्यक्त किया. जैसे ही रिजल्ट आया, आनंद राज सिंह हनुमान मंदिर पहुंच गए और वहां जो हुआ, उसने हर किसी को भावुक कर दिया. मेहनत, संघर्ष और सफलता का यह पल अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंदिर में फूट-फूट कर रो पड़े आनंद राज सिंह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आनंद राज सिंह हनुमान मंदिर पहुंचकर माथा टेकते हैं और अचानक भावुक होकर रोने लगते हैं. वह कुछ देर तक भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठे रहते हैं. उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, मानो सालों की मेहनत और संघर्ष उस पल में बाहर आ गया हो. कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हैं और फिर विधिवत दर्शन-पूजन करते हैं. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी बेहद भावुक कर देने वाला था.

सोनभद्र से प्रयागराज तक का संघर्ष

आनंद राज सिंह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया. यूपी पीसीएस 2024 में उन्होंने नायब तहसीलदार कैटेगरी में 22वीं रैंक हासिल की है. उनकी यह सफलता उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू गया वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे खूब पसंद किया और शेयर करना शुरू कर दिया. यूजर्स इस पर लगातार भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है “मेहनत का असली फल यही होता है” तो कोई कह रहा है “ऐसे पल जिंदगी में बार-बार नहीं आते”. कई लोगों ने आनंद राज सिंह की सादगी और भगवान के प्रति उनकी आस्था की तारीफ की है. यह वीडियो अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है और बता रहा है कि सच्ची मेहनत और विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है.

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