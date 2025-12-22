"पूरा अस्पताल भाई को ढूंढ रहा है" महफिल में हसीना संग ठुमके लगाने पहुंचा प्लास्टर चढ़ा मरीज- वीडियो वायरल

डांस और आशिकी का नशा जब चढ़ता है तो जवानी उफान पर होती है और कई बार इस जवानी का तूफान ऐसा उठता है कि इंसान को मालूम नहीं होता कि उसके हालात क्या हैं और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हसीनाओं की महफिल जमी हुई है और दिल फेंक आशिक हसीनाओं के डांस का मजा लेते दिख रहे हैं. लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो अस्पताल से भागकर केवल हसीनाओं के साथ डांस करने पहुंचा है.

अस्पताल से टूटी फूटी हालत में आया मरीज, हसीना के साथ करने लगा डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक फंक्शन के दौरान ऑर्केस्ट्रा वाली हसीना जमकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. सबकुछ नॉर्मल चल रहा है और लोग डांस का मजा लेते हुए हसीना के हुस्न को खूब सराह रहे हैं. लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़का जिसके हाथ में केनुला लगा हुआ है और दूसरे हाथ में बॉतल टंगी है. एक टांग टूट चुकी है और प्लास्टर बंधा साफ दिखाई दे रहा है, वो आता है और हसीना के साथ उछल उछलकर डांस करने लग जाता है.

View this post on Instagram A post shared by Ⓜ️ʂԋαɳυ ᗰᗩᒪᎥᛕ (@shanu.hardoi)

लड़के का डांस देख दूर हो गई ऑर्केस्ट्रा

लोग कह रहे हैं कि लड़के को हसीनाओं का इतना शौक है कि डांस की थिरकन के लिए वो अस्पताल से भाग आया और महफिल में शामिल होकर डांस करने लगा. वीडियो में दिख रहा है कि लड़का उछल उछलकर डांस कर रहा है और उसका उत्साह देखकर डांस कर रही ऑर्केस्ट्रा भी साइड होकर असहज महसूस करने लगती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, इसे तो पूरा अस्पताल ढूंढ रहा है

वीडियो को shanu.hardoi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई को अस्पताल वाले ढूंढ रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...डांस का नशा ऐसा हो वरना ना हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसका डांस देखकर बेचारी ऑर्केस्ट्रा घबरा गई.

